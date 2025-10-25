Em jogo de opostos, Fortaleza vence o Flamengo pelo Brasileirão
Breno Lopes faz o gol da vitória do Leão do Pici no Castelão
O Fortaleza venceu o Flamengo por 1 a 0 neste sábado (25), na Arena Castelão, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória foi marcado por Breno Lopes, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Leão do Pici chega aos 27 pontos e assume provisoriamente a 18ª colocação, enquanto o Rubro-Negro segue com 61 pontos, na vice-liderança.
Fortaleza x Flamengo: como foi o jogo?
Fortaleza e Flamengo fizeram um jogo de posturas opostas no Castelão. Enquanto o time de Martín Palermo apostava em transições rápidas e aproveitava os espaços deixados pelo adversário, o Rubro-Negro priorizava a posse de bola, mas com pouca efetividade no ataque.
Logo no início, o Leão do Pici botou em prática a estratégia com contra-ataques bem encaixados e quase abriu o placar aos sete minutos, quando Bareiro recebeu livre e tentou encobrir Rossi, mas Ayrton Lucas salvou em cima da linha. Pouco depois, Breno Lopes foi mais feliz: aproveitou passe preciso de Herrera e finalizou cruzado de fora da área para abrir o placar para Laion.
O Fla teve mais dificuldade para transformar os 81% de posse de bola na primeira etapa em perigo real. Com erros técnicos e pouca inspiração ofensiva, a equipe só levou perigo nos minutos finais antes do intervalo. Aos 43', Samuel Lino recebeu dentro da área com liberdade, mas optou por cruzar em vez de finalizar, permitindo o corte da defesa tricolor.
Filipe Luís optou por voltar com o mesmo time para o segundo tempo, mas logo aos oito minutos sacou Bruno Henrique e acionou Luiz Araújo. Com maior movimentação na frente, o Rubro-Negro rapidamene levou perigo aos 12', quando Samuel Lino apareceu pelo meio e rolou para Saúl bater de primeira de fora da área, obrigando goleiro Brenno a fazer grande defesa.
Mesmo com a melhora, o Flamengo teve ainda mais mudanças no ataque, e Wallace Yan e Michael entraram nas vagas de Plata e Samuel Lino. O Fortaleza — que perdeu Bareiro lesionado para a entrada de Moisés —, por sua vez, seguiu apostando nas saídas em velocidade, mas com menos efetividade após o intervalo.
As substituições deram nova vida ao Fla, que voltou a assustar com Arrascaeta finalizando para fora, dentro da área, após cruzamento rasteiro de Wallace Yan. Em resposta, Martín Palermo acionou Yago Picachu e Rodrigo Santos nos lugares de Herrera e Pierre buscando maior velocidade na transição.
A pressão do Flamengo só fez aumentar. Aos 30', foi a vez de Arrascaeta encontrar Luiz Araújo em enfiada de bola, e o camisa 7 rubro-negro tocou fraco na saída de Brenno, que ficou tranquilo com a bola. O Fortaleza, que nessa altura do jogo só se defendia, usou as últimas duas cartadas para colocar Matheus Rossetto e Kayke Queiroz, substituindo Breno Lopes e Pochettino. O atacante emprestado pelo Botafogo teve boa chance e chegou a invadir a área adversária em velocidade, mas acabou desarmado.
Nos minutos finais, Filipe Luís optou por sacar Jorginho para entrada do atacante Juninho, aumentando a presença rubro-negra na área adversária. Já nos acréscimos, o camisa 23 teve chance de empatar a partida e cabeceou cruzamento de Ayron Lucas, mas mandou sobre o gol. O lance sacramentou a vitória do Fortaleza em casa.
O que vem por aí?
O Fortaleza volta a campo no próximo dia 3, segunda-feira, e visita o Santos na Vila Belmiro, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. Já o Flamengo vira as atenções para a Libertadores e vai à Argentina encarar o Racing na próxima quarta-feira (29), no jogo de volta das semifinais; na ida, vitória rubro-negra por 1 a 0 no Maracanã.
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 1 X 0 FLAMENGO
BRASILEIRÃO - 30ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gol: Breno Lopes, aos 12'/1ºT (1-0);
🟨 Cartões Amarelos: Breno Lopes (FOR); Léo Pereira (FLA).
⚽ ESCALAÇÕES
FORTALEZA (Técnico: Martín Parlermo)
Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre (Rodrigo Santos) e Pochettino (Matheus Rossetto); Herrera (Yago Pikachu), Bareiro (Moisés) e Breno Lopes (Kayke Queiroz).
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho (Juninho), Saúl e Arrascaeta; Plata (Wallace Yan), Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Samuel Lino (Michael).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
