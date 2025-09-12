Três jogadores do Londrina denunciam tentativa de manipulação em jogo da Série C

Três atletas do Londrina denunciaram uma tentativa de manipulação no jogo contra o Maringá, pela terceira rodada da Série C, em 26 de abril. O trio recebeu uma oferta de R$ 15 mil para levar cartão amarelo, mas recusou e deu início a "operação Derby", do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Gaeco, nesta sexta-feira (12), em Salvador (BA) e Itapema (SC).

A tentativa de aliciamento aconteceu através de empresários, horas antes da partida diante do Dogão, no estádio VGD. O valor seria pago para que algum dos atletas realizasse falta e recebesse um cartão amarelo nos primeiros 27 minutos da partida.

Iago Teles, Caio e Maurício, do time alviceleste, foram advertidos aos dois, seis e 24 minutos da primeira etapa, respectivamente. O Londrina afirma que nenhum deles está envolvido no caso.

Os jogadores do Tubarão, não identificados, chegaram a citar a abordagem no vestiário para o restante do elenco. A diretoria do Londrina avisou a CBF, através da Federação Paranaense de Futebol (FPF), para comunicar o ocorrido e tomar as medidas cabíveis.

Pouco depois, o trio foi ao Ministério Público do Paraná (MP-PR) para detalhar a abordagem. Nesta manhã, o Gaeco cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de busca pessoal na capital baiana e na cidade litorânea de SC.

Os dois empresários responderão pela incerteza do resultado esportivo, descrito na Lei Geral do Esporte (Lei 14.587/2023), com penas que podem variar de dois a seis anos de reclusão, além do pagamento de multa.

Londrina e Maringá empataram em 1 a 1, no estádio VGD, pela Série C. Foto: Rafael Martins/Londrina EC

Veja a nota oficial do Londrina

"O Londrina Esporte Clube SAF se une à Federação Paranaense de Futebol (FPF), à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e às autoridades policiais para reafirmar seu compromisso com a integridade e a transparência no esporte.

O Londrina EC vem a público informar que três atletas do clube foram recentemente abordados por uma pessoa que ofereceu dinheiro para participação em esquema de apostas. Essa abordagem ocorreu horas antes do confronto com o Maringá, válido pela Série C do Campeonato Brasileiro, realizado no dia 26 de abril.

Os atletas foram solicitados a tomar cartão amarelo durante a partida, mas prontamente se recusaram a participar desse esquema e imediatamente procuraram a diretoria do Londrina. A diretoria, por sua vez, acionou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) via Federação para comunicar o ocorrido e tomar as medidas cabíveis.

Após as denúncias, os atletas foram chamados ao Ministério Público para esclarecer os fatos, o que acarretou na operação contra dois empresários, cumprida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em Salvador, na manhã desta sexta-feira (12).

Expressamos nosso profundo respeito e admiração pelos atletas que, além de recusarem a proposta ilícita, tiveram a coragem de procurar a diretoria para denunciar a atitude maliciosa.

O Londrina Esporte Clube SAF é veementemente contra qualquer forma de manipulação de resultados e continuará trabalhando em estreita colaboração com as autoridades competentes para combater essas práticas e garantir a lisura das competições".