VÍDEO: Palmeiras dá início à troca do gramado sintético do Allianz Parque

O Palmeiras iniciou nos últimos dias a troca do gramado sintético do Allianz Parque, em parceria com a Soccer Grass, fornecedora do material. A expectativa é que o clube volte a atuar no estádio apenas na última semana de fevereiro, após o início do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

+ Mercado mira jogadores do Palmeiras, e Abel admite saídas

A informação sobre a troca do gramado foi adiantada pela reportagem do Lance!, que teve acesso a vídeos da manutenção do campo. Confira:

Nos primeiros dias, ocorrerá a remoção da cortiça e da areia, além da retirada do gramado sintético. Após a conclusão dessas duas fases iniciais, o trabalho será interrompido por causa de espetáculos e eventos previamente agendados no local.

O processo será retomado no início de 2026, com a abertura dos ramais de drenagem. Na sequência, ocorrerão a retirada de resíduos de preenchimento, a regularização da camada de pedrisco e compactação, a abertura dos rolos do choque pad, a instalação dos tapetes, o lançamento e a distribuição da areia e a demarcação do campo, entre outras etapas.

continua após a publicidade

No período sem o Allianz Parque, o Palmeiras mandará suas partidas na Arena Barueri, que também possui gramado sintético. A estreia no Campeonato Paulista está marcada para 11 de janeiro, fora de casa, contra a Portuguesa. A primeira partida como mandante, por sua vez, ocorre três dias depois, diante do Santos.

Gramado sintético do Allianz Parque irá passar por reformas (Foto: Divulgação/Palmeiras

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O gramado do Allianz Parque conta com aprovação e fiscalização da Fifa e está dentro do prazo de validade informado pela fornecedora responsável, que é de dez anos desde a instalação. A troca do piso busca aprimorar as condições para a disputa de jogos no local, além de shows e demais eventos.