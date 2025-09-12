Na briga por liderança, Coritiba x Goiás opõe momentos na Série B

Coritiba e Goiás se enfrentam pela liderança da Série B, mas vivem momentos opostos na temporada. O jogo pelo alta da tabela está marcado para esta sexta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 26ª rodada.

O time paranaense abriu dois pontos de vantagem para a equipe goiana e está oito pontos acima do Remo, quinto colocado e primeiro clube fora do G-4. Ambos foram os que mais venceram, com 13 triunfos em 25 rodadas.

O Coxa reassumiu a liderança da Segundona com uma goleada por 4 a 0 contra a Ferroviária-SP, no Couto Pereira, após um jejum de quatro jogos, com uma derrota e três empates seguidos, e tem a terceira melhor campanha do returno (3V, 2E, 1D). Nos últimos oito jogos, o Coritiba perdeu apenas uma vez para o Operário-PR, há duas rodadas.

A equipe do técnico Mozart ainda tem o melhor desempenho como visitante (53,8% de aproveitamento) e a defesa menos vazada da Série B (16). O time coxa-branca não sofreu gol em 14 dos 25 confrontos até aqui. O ataque é o sétimo melhor, com 28 gols.

- O nosso setor do meio de campo é bem competitivo. Tem peças de muita qualidade, como em toda equipe. Acho que é isso que fez a gente chegar até aqui. Não é à toa que temos conseguido bons resultados. O grupo é bem qualificado. Acredito que é o jogo (contra o Goiás) é o que todo jogador gosta de jogar. Temos uma decisão que é um jogo de seis pontos, e a gente espera ajudar dentro de campo - analisou o volante Vini Paulista.

Já o Esmeraldino vem de duas derrotas consecutivas para Botafogo-SP (3 a 2, casa) e Avaí (2 a 1, fora) e tem três derrotas nas últimas quatro partidas. No returno, o Esmeraldino possui apenas a 14ª campanha (2V, 1E, 3D), com aproveitamento de 38,9%.

Por outro lado, o Goiás segue como melhor mandante em pontuação (27) e terceiro em aproveitamento (69,2%). Ofensivamente, o time de Vagner Mancini tem o terceiro ataque mais efetivo (32). A zaga é a sétima menos vazada (25) e sofreu 10 gols nas últimas seis partidas.

- Isso (defesa) tem me incomodado bastante. O Goiás tinha uma defesa sólida e um sistema defensivo que não dava muita chance ao adversário. A gente vinha muito bem nesse quesito. Ultimamente, a gente tem sofrido gols que normalmente a gente não sofreria. Estamos tentando ajustar, mas dentro dos jogos a gente tem visto que o sistema defensivo tem dado chance para que o adversário finaliza. Em outras ocasiões, tínhamos uma solidez que nos deixava mais perto da vitória, porque quando você tem que correr atrás, as coisas sempre ficam mais difíceis - avaliou o treinador.

No primeiro turno, o Goiás venceu o Coritiba por 1 a 0, na Serrinha. Foto: JP Pacheco/Coritiba

As campanhas da dupla refletem a briga direta dentro do grupo do acesso. O Coritiba ficou no G-4 em 20 das 25 rodadas e foi líder quatro vezes, enquanto o Goiás foi ainda mais efetivo com 23 rodadas no G-4, consecutiva desde a sexta partida, e liderou em 15 oportunidades.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 89,8% de chance de acesso e 42,5% de ser campeão. O Esmeraldino possui 72,5% de possibilidade de acesso e 20,4% de levantar a taça.

Prováveis escalações de Coritiba x Goiás

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy (Tiago Cóser) e João Almeida; Wallisson, Sebástian Gómez e Carlos de Pena; Lucas Ronier, Clayson (Vini Paulista) e Rodrigo Rodrigues.

GOIÁS (Técnico: Vagner Mancini)

Thiago Rodrigues; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão, Juninho e Rodrigo Andrade (Rafael Gava); Wellington Rato, Anselmo Ramon e Jajá (Lucas Lovat)