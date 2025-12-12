São Paulo se posiciona após polêmica sobre uso de 'caneta emagrecedora'; entenda

O São Paulo se posicionou após a notícia envolvendo o uso da caneta emagrecedora "Mounjaro" em dois atletas do elenco. Em apuração do "UOL", o assunto surgiu após algumas polêmicas e divergências envolvendo o departamento médico do Tricolor - um dos principais assuntos da temporada.

continua após a publicidade

Ao todo, 70 casos de problemas físicos entre atletas do elenco acometeram o ano do clube. Entre um dos assuntos, informado pela reportagem do portal, estaria a prescrição da caneta para membros do time, o que teria causado uma certa divergência entre membros do departamento médico do clube.

O Lance! confirmou que o medicamento foi prescrito apenas para dois atletas, após avaliações clínicas individuais. O Tricolor enviou ao L! um posicionamento oficial sobre o caso.

continua após a publicidade

➡️São Paulo: Pablo Maia entra na mira da Europa e Rússia

O medicamento teria sido receitado por Eduardo Rauen, nutrólogo renomado da área esportiva e que estava acompanhando alguns casos no SuperCT. O doutor também atende em clínica particular, localizada no Cidade Jardim, em São Paulo.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo se posicionou sobre o assunto (Divulgação/São Paulo)

Veja o posicionamento do São Paulo sobre o uso de Mounjaro

A respeito da falsa polêmica sobre uso do medicamento Mounjaro, o São Paulo esclarece que: -Foram realizados tratamentos médicos individualizados, indicados de forma pontual após avaliações clínicas criteriosas em apenas dois atletas do time profissional, e não de maneira generalizada, contínua e indiscriminada.



Sendo, no mínimo, desonesto apontar a medicação como motivo do alto número de lesões na temporada.



-O Mounjaro é um medicamento regularizado e autorizado pela Anvisa, fabricado pelo laboratório Eli Lilly, um dos maiores e mais respeitados do mundo.



Não há qualquer irregularidade no uso do produto, desde que seja de procedência de fabricação original e, como no caso, com indicação, acompanhamento e prescrição médica.



- O Clube preza pela saúde de seus atletas em todas as categorias e, por isso, busca sempre a excelência profissional em todos os departamentos de saúde.



- Qualquer conduta na área de saúde praticada por profissionais no clube, sejam prestadores, consultores ou colaboradores, é feita dentro de todas as normas e regulamentações exigidas pela ética profissional e pela legislação vigente.