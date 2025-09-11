Coritiba x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Em confronto pela liderança, Coritiba e Goiás se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em jogo da 26ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

O Coxa reassumiu a liderança na rodada passada, com 46 pontos, enquanto o Goiás caiu para a segunda colocação, com 44 pontos. O Remo, primeiro time fora do G-4, tem 38 pontos.

Coritiba x Goiás CFC GOI 26ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Sexta-feira, 12 de setembro de 2025, às 21h30 (de Brasília) Local Couto Pereira, em Curitiba (PR) Árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO) Var Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Coritiba vem de goleada por 4 a 0 contra a Ferroviária-SP, em casa, e se recuperou da derrota por 1 a 0 para o Operário-PR, em Ponta Grossa. O Coxa não vencia no Couto Pereira há quatro jogos, com um revés e três empates seguidos. Essa foi a primeira vitória alviverde com mais de dois gols na Série B.

O treinador Mozart tem os retornos do zagueiro/volante Jacy, do volante e capitão Sebástian Gómez e do atacante Nicolas Careca, que cumpriram suspensão. A dúvida fica por conta de quem sai para a entrada de Sebá: Vini Paulista ou Clayson. Na zaga, Cóser retorna para o banco. Por outro lado, o meia Josué sofreu lesão na posterior da coxa e está de fora. Carlos de Pena entra no setor de criação.

O Goiás perdeu dois jogos seguidos para Botafogo-SP (3 a 2, casa) e Avaí (2 a 1, fora) e tem três derrotas nas últimas quatro partidas. No returno, o Esmeraldino possui apenas a 14ª campanha (2V, 1E, 3D), com aproveitamento de 38,9%.

Para o jogo, o técnico Vagner Mancini tem a baixa do goleiro Tadeu, suspenso. Thiago Rodrigues fará a estreia como titular na Série B. Outro desfalque é o atacante Pedrinho, machucado. Jajá, Lucas Lovat e Willean Lepo brigam pela vaga. No meio, Rafael Gava tenta tirar Rodrigo Andrade da escalação inicial.

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X GOIÁS

26ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sexta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy (Tiago Cóser) e João Almeida; Wallisson, Sebástian Gómez e Carlos de Pena; Lucas Ronier, Clayson (Vini Paulista) e Rodrigo Rodrigues.

GOIÁS (Técnico: Vagner Mancini)

Thiago Rodrigues; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão, Juninho e Rodrigo Andrade (Rafael Gava); Wellington Rato, Anselmo Ramon e Jajá (Lucas Lovat).