Botafogo apresenta proposta por Ferraresi, do São Paulo

O Botafogo apresentou proposta pela contratação do zagueiro Ferraresi, de 27 anos, do São Paulo. A ideia da diretoria alvinegra é contar com o venezuelano em um contrato de empréstimo até o fim de 2026, e aguarda o sinal verde do Tricolor para avançar nas tratativas. As informações são do "Canal do TF" e foram confirmadas pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo define data de reapresentação para 2026; veja planejamento

➡️ Botafogo renova com pilar da SAF de olho em novo ciclo do projeto

Conforme apurou a reportagem, o São Paulo pretende reduzir a folha salarial do elenco em alguns setores e isso pode ajudar o Botafogo na busca pelo defensor. O jogador tem contrato com o clube do Morumbi até o fim de 2027, e o Botafogo teria opção de compra.

Ferraresi tem 1,90m de altura e joga principalmente pelo lado direito da zaga, podendo ser utilizado também na lateral. O jogador da seleção venezuelana disputou 46 partidas com a camisa do São Paulo em 2025, com quatro assistências.

continua após a publicidade

A posição é tratada como prioridade pela SAF no mercado de transferências para a próxima temporada. Sem Kaio Pantaleão e Bastos, e com Gabriel Silva pouco prestigiado, o Botafogo terminou o ano com dupla de zaga formada por canhotos — Barboza, Marçal e David Ricardo se revezaram no esquema de Davide Ancelotti.

Botafogo no mercado

O Botafogo encaminhou a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Marçal e também a chegada do atacante uruguaio Lucas Villalba, do Nacional-URU. O Alvinegro segue atento e pretende fazer novas investidas em todos os setores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo