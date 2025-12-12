Cruzeiro confirma lesão de Lucas Villalba; veja detalhes

Depois de passar por exames na última quinta-feira (11), Lucas Villalba teve constatada uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Com isso, o jogador do Cruzeiro oficialmente se torna uma baixa para Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

Apesar da constatação da lesão, o zagueiro não passará por cirurgia porque o tratamento indicado neste tipo de lesão é conservador.

– O zagueiro Lucas Villalba foi submetido a exames, nessa quinta-feira (11), que diagnosticaram lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. A indicação para o caso é de tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro – comunicou o Cruzeiro.

Villalba tentou permanecer em Cruzeiro x Corinthians mesmo lesionado

Zagueiro titular do Cruzeiro, Lucas Villalba deixou o jogo contra o Corinthians no intervalo da partida após uma trombada com Yuri Alberto.

Depois de um embate entre o camisa 9 e Fabrício Bruno, o atacante corintiano caiu em cima do tornozelo do defensor celeste.

Lucas Villalba, zagueiro do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Inicialmente, Villalba tentou seguir em campo. Pouco tempo depois, ao ter dificuldade para fazer um passe, Cássio pediu atendimento para o companheiro. Apesar de recusar no início, o zagueiro passou pelos primeiros cuidados dos médicos celestes.

continua após a publicidade

Mesmo com dificuldades, o zagueiro tentou seguir em campo, mas continuou mancando. No intervalo da partida, o técnico Leonardo Jardim substituiu o defensor por Jonathan Jesus.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Corinthians x Cruzeiro

O Cruzeiro volta a enfrentar o Corinthians no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Para se classificar, o time comandado por Leonardo Jardim precisa de uma vitória por dois ou mais gols, ou por um gol de diferença para levar aos pênaltis.

continua após a publicidade

Além da ausência de Lucas Villalba, o Cabuloso também não poderá contar com o volante Lucas Romero, que recebeu seu terceiro cartão amarelo e está suspenso para o duelo contra os paulistas na Neo Química Arena.