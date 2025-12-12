Zagueiro do Atlético-MG é operado após terminar temporada no 'sacrifício'

Nesta quinta-feira (11), o zagueiro do Atlético, Ivan Roman, passou por uma cirurgia para corrigir uma fratura na mão direita. O defensor havia se lesionado no início de outubro, mas o procedimento foi adiado até o fim da temporada.

Nesta quinta-feira (11), o zagueiro do Atlético, Ivan Roman, passou por uma cirurgia para corrigir uma fratura na mão direita. O defensor havia se lesionado no início de outubro, mas o procedimento foi adiado até o fim da temporada.

continua após a publicidade

Román se lesionou durante a data Fifa de outubro, enquanto defendia a seleção chilena. O jovem zagueiro sentiu dores persistentes na mão esquerda e foi submetido a exames de imagem, que identificaram uma fratura no escafoide, osso localizado no punho, entre o polegar e o antebraço, cuja correção exigia intervenção cirúrgica.

Diante da avaliação do departamento médico do Galo e da falta de opções na posição, decidiu-se que o atleta seguiria atuando com uma proteção na mão, deixando a cirurgia para o término da temporada.

continua após a publicidade

Após a cirurgia, o zagueiro se manifestou nas redes sociais: " Graças a deus saiu tudo bem".

Iván Roman, zagueiro do Galo passa por cirurgia na mão nessa terça-feira (reprodução Ivan Roman)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Caso Ivan Roman e Kaio Jorge

O clássico entre Atlético e Cruzeiro, disputado em 15 de outubro, ficou marcado por uma polêmica. Atuando com a proteção na mão lesionada, o zagueiro do Galo sofreu um apertão de Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro. Román afirmou que o rival agiu de propósito e tentou usar sua lesão para desestabilizá-lo durante a partida.

Román no Atlético

Contratado em fevereiro, após acordo com o Palestino, do Chile, Ivan Román chegou ao Galo com status de promessa, mas encontrou pouca sequência nos primeiros meses. No entanto, ao longo da segunda metade da temporada, o zagueiro chileno conquistou espaço, evoluiu seu desempenho e passou a ser utilizado com mais frequência.

continua após a publicidade

Ao final do ano, acumulou 16 partidas pelo Atlético, encerrando a temporada como alternativa no banco da equipe.