A coletiva convocada pelo presidente do Internacional para esta sexta-feira (12) serviu para confirmar a permanência de Abel Braga no Beira-Rio. Conforme Alessandro Barcellos, o treinador aposentado, que voltou ao Colorado como treinador para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, já vem trabalhando desde domingo (8) junto com profissionais do Departamento de Futebol atrás de um chefe para a comissão técnica. Em paralelo, a direção também busca um diretor executivo para o DF.

A próxima temporada começa já nas primeiras semanas de janeiro. No final dos dias 10 e 11, será dada a largada do Gauchão. No dia 28, será a vez do Brasileirão.

Abel Braga como diretor técnico

Na conversa com a imprensa, no final da manhã desta sexta, o cartola usou os primeiros minutos para fazer o anúncio de Abel Braga como diretor técnico.

– Isso é fruto do entendimento do clube e do desejo do Abel também. É um contrato de um ano como diretor técnico. O Abel não parou da trabalhar desde domingo. Tem trabalhado diariamente conosco na busca de um treinador – disse, para depois acrescentar:

– Isso tem sido importante nesse momento de reorganização. No momento, o Abel não está respondendo à imprensa porque está focado na busca do treinador. Isso deve ser acelerado ainda mais agora.

Agora, a busca por técnico e diretor executivo

Depois, Barcellos respondeu sobre a procura por um diretor executivo para o Departamento de Futebol.

– Como a gente tem um espaço curto de tempo, estamos avaliando o mercado atrás das duas posições, de executivo e de treinador. Estão sendo feitas análises, filtros e contatos preliminares para que a gente possa ir afunilando e poder anunciar esses nomes. É um trabalho em paralelo. E assim que confirmar estaremos aqui informando vocês.

Na sequência, comentou que o ideal seria o clube poder contar primeiro com o executivo para, só então, trabalhar o perfil do técnico e ir em sua busca:

– Mas, temos 30 dias até a estreia do Campeonato Gaúcho, no dia 3, os atletas se reapresentam. Nesse aspecto, as circunstâncias não nos permitem aguardar algum desfecho mais demorado com o executivo. Com o Abel trabalhando na busca do técnico, isso nos dá tranquilidade.