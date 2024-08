Izquierdo recebeu atendimento médico em campo e foi levado de ambulância para hospital (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 14:37 • São Paulo (SP)

A morte do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, deixou o mundo do futebol de luto e trouxe a lembrança de outra tragédia que ocorreu no Morumbis, há 20 anos: a morte de Serginho, zagueiro do São Caetano.

Assim como Izquierdo, ao enfrentar o São Paulo, Serginho teve uma parada cardiorrespiratória em campo que o levou à morte após internação. Relembre os casos:

São Paulo x São Caetano: Serginho, no Brasileirão em 2004

Na ocasião, o São Paulo recebia o São Caetano, no ainda chamado Morumbi, em duelo válido pelo Brasileirão no dia 27 de outubro de 2004. O jogo acabou com a vitória do Tricolor por 4 a 2, mas o que realmente marcou foi a morte do zagueiro Serginho.

O jogador do São Caetano caiu desacordado durante a partida devido a um mal súbito e logo recebeu atendimento médico. Os primeiros socorros chegaram a ser feitos ainda dentro de campo, e Serginho foi encaminhado ao Hospital São Luiz.

O zagueiro de 30 anos não resistiu à parada cardíaca e morreu horas depois do desmaio em campo. Na época, o presidente e médico do São Caetano foram acusados por negligência com a saúde do jogador, que já havia sido sofrido uma leve arritmia, mas foi liberado pelo clube para jogar.

São Paulo x Nacional: Juan Izquierdo, na Libertadores em 2024

Na última quinta-feira (22), São Paulo recebeu o Nacional, do Uruguai, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O Tricolor venceu por 2 a 0, porém mais um caso trágico marcou o confronto no estádio: o desmaio por mal súbito do zagueiro Juan Izquierdo.

O incidente ocorreu nos últimos minutos do confronto, e o jogador foi atendido rapidamente por uma das ambulâncias. Logo depois, Izquierdo foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein.

Após cinco dias internado, o quadro de saúde dele piorou e o zagueiro, de 27 anos, não resistiu. Izquierdo morreu no dia 27 de agosto, em mais uma triste coincidência com Serginho, que também morreu em um dia 27.