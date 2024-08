Izquierdo morreu aos 27 anos (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 10:19 • Rio de Janeiro (RJ)

A esposa de Juan Manuel Izquierdo postou uma despedida emocionante nas redes sociais do jogador após a morte do companheiro. Em carta aberta, Selena relatou que teve que se despedir da "meia metade". Confira a mensagem traduzida na íntegra abaixo.

"Hoje eu tive que me despedir da minha meia metade, do amor da minha vida. Para muitos Juan Izquierdo, para mim, Juanma, meu melhor amigo, meu esposo, pai dos meus filhos, meu “dois” incondicional. Hoje uma parte de mim morre com você.

Você foi uma grande pessoa, nobre, amoroso, sem maldade. Foi um anjo nessa Terra e será um anjo no céu. Hoje cabe a mim seguir em frente pelos nossos filhos e tirar força de onde não há. Sei que você lutou até o fim e que o único que queria era estar com a gente. Sentirei sua falta para sempre e sei que sua ausência vai doer a cada passo. Você ainda tinha muito por viver, um longo caminho a recorrer, Juanma. Desde hoje, sonho apenas com o dia do nosso reencontro e voltar a ver esse sorriso que me enche a alma.

Obrigada a todos que pensaram nele e que passaram força de uma forma ou outra. Hoje o Juanma cuida de mim e, especialmente, dos nossos filhos lá do céu. Vou te amar por toda minha vida, meu guerreiro. Desta vez, perdemos."

Mensagem de Selena, esposa de Izquierdo nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram - @juanizquierdo97)

Nacional-URU lamenta a morte do jogador

"Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Clube Nacional de Futebol anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e parentes. Todo o Nacional está de luto pela perda irreparável. Juan, você estará conosco para sempre."

Quem foi Juan Izquierdo

Juan Izquierdo nasceu em Montevidéu, capital do Uruguai, era casado e deixa dois filhos, sendo um deles nascido recentemente.

O zagueiro iniciou sua carreira no Cerro-URU, passou pelo Montevideo Wanderers antes de se transferir para o Atlético San Luis-MEX, único clube estrangeiro que defendeu. Na volta ao futebol uruguaio, retornou ao Wanderers, depois se transferiu para o Nacional, em 2022, foi para o Liverpool, em 2023, e por fim voltou ao Nacional em 2024. Nesta temporada, o jogador disputou 25 partidas.