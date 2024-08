Jogadores do Uruguai invadem arquibancada para defender familiares (Foto: Tim Nwachukwu/Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 12:25 • Rio de Janeiro

A semifinal da Copa América 2024, entre Uruguai e Colômbia, ocorreu no dia 10 de julho e foi marcada por um confusão generalizada que tomou conta do campo e arquibancada. Nesta quarta-feira (28), a Conmebol divulgou as punições aplicadas aos jogadores do Uruguai que participaram da briga.

A confusão foi iniciada em campo com uma discussão verbal de Luis Suárez e Miguel Borja, e se estendeu para a arquibancada do Bank of America Stadium, nos Estados Unidos, ao envolver torcedores da Colômbia e jogadores do Uruguai. Na época, o Lance! produziu uma linha do tempo com todos os detalhes da briga.

Na época, a Conmebol tomou uma atitude em relação aos envolvidos na briga e abriu um procedimento disciplinar para abrir investigação da situação e, com isso, aplicar sanções aos responsáveis. Assim, a entidade aplicou punições aos 11 jogadores presentes na confusão, à Seleção do Uruguai e um dirigente, que são válidas apenas para as partidas com a Celeste.

Entre os jogadores, o atacante Darwin Nuñez, o meia Rodrigo Bentancur, e os zagueiros Mathías Olivera, Ronald Araújo e José Giménez foram suspensos e não poderão participar dos próximos jogos da Seleção Uruguaia. Entre setembro e novembro, o Uruguai enfrenta outras seleções em seis rodadas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, e a Celeste só poderá contar com todos os cinco na última rodada, que será contra o Brasil.

Além dos suspensos, que também terão que pagar multa, outros seis jogadores foram "apenas" punidos com multa de 5 mil dólares, para cada um. Entre os multados estão os zagueiros Matías Viña e Sebastián Cáceres, os meias Emiliano Martínez, Brian Rodríguez e Facundo Pellistri, além do goleiro Santiago Mele.

A Seleção do Uruguai recebeu multa, e terá que pagar 20 mil dólares a Conmebol. A entidade puniu também o presidente Marcelo Garcia, que comanda o conselho juvenil da AUF (Associação Uruguaia de Futebol), em seis meses de suspensão. Assim, o dirigente está proibido de entrar em estádios para competições organizadas pela Conmebol durante esse período.

Veja lista de todas as punições divulgadas pela Conmebol:

Darwin Núñez (Liverpool): suspensão de cinco jogos e multa de 20 mil dólares (R$110 mil)

(Liverpool): suspensão de cinco jogos e multa de 20 mil dólares (R$110 mil) Rodrigo Bentacour (Tottenham): suspensão de quatro jogos e multa de 16 mil dólares (R$88mil)

(Tottenham): suspensão de quatro jogos e multa de 16 mil dólares (R$88mil) Mathías Oliveira (Napoli), Ronald Araújo (Barcelona) e José Giménez (Atlético de Madrid): suspensão de três jogos e multa de 5 mil dólares (R$28 mil)

(Napoli), (Barcelona) e (Atlético de Madrid): suspensão de três jogos e multa de 5 mil dólares (R$28 mil) Matías Viña (Flamengo), Sebastián Cáceres (América do México), Emiliano Martínez (Midtjylland), Brian Rodríguez (América do México), Facundo Pellistri (Panathinaikos) e Santiago Mele (Junior Barranquilla): multa de 5 mil dólares (R$28 mil)

(Flamengo), (América do México), (Midtjylland), (América do México), (Panathinaikos) e (Junior Barranquilla): multa de 5 mil dólares (R$28 mil) Seleção do Uruguai : multa de 20 mil dólares (R$110 mil)

: multa de 20 mil dólares (R$110 mil) Marcelo Garcia (Presidente do conselho juvenil da AUF): proibição de entrar em estádios durante eventos da Conmebol por seis meses

A próxima partida do Uruguai será um amistoso contra a Seleção da Guatemala neste domingo (1), que antecede a próxima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, contra o Paraguai, em Montevidéu.