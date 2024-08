Ex-Botafogo revela conversa com Juan Izquierdo antes de jogo contra o São Paulo: ‘Vou jogar a partida da minha vida’

Diego Hernández e Juan Izquierdo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 13:14 • Rio de Janeiro

Diego Hernández, ex-Botafogo e atualmente no León, do México, lamentou a morte do zagueiro Juan Izquierdo, que sofreu mal súbito no duelo contra o São Paulo, no dia 22 de agosto, pelas quartas de final da Libertadores. Em publicação nas suas redes sociais, o meia-atacante uruguaio revelou uma conversa que teve com o defensor antes da partida contra o clube paulista.

➡️ Clubes brasileiros lamentam morte de Juan Izquierdo, do Nacional-URU

➡️ Esposa de Juan Izquierdo se despede em carta aberta: ‘Sua ausência vai doer’

Ambos foram colegas de equipe no Montevideo Wanderers, do Uruguai, entre 2020 e 2021. Na mensagem divulgada em seu Instagram, o ex-botafoguense relembrou momentos bonitos da amizade com o zagueiro a proximidade que tinham.

O que aconteceu com Juan Izquierdo?

Durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, Izquierdo perdeu o equilíbrio e caiu desacordado no gramado, levando os atletas das duas equipes ao desespero. Imediatamente, o atendimento médico foi chamado, e o jogador deixou o gramado de ambulância, rumo ao Hospital Albert Einstein.

O zagueiro deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado pela equipe médica com uso de desfibrilador. O estado de saúde do atleta foi piorando a cada boletim médico diário divulgado pelo hospital, sempre com uso de ventilação mecânica e com quadro neurológico crítico.

- Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Clube Nacional de Futebol anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e parentes. Todo o Nacional está de luto pela perda irreparável. Juan, você estará conosco para sempre. - lamentou o Nacional-URU.

Juan Izquierdo, do Nacional, que faleceu após mal súbito diante do São Paulo (Foto: Divulgação / Nacional)

Confira a mensagem de Diego Hernández:

Como você me disse antes da partida [contra o São Paulo]: 'Hoje eu vou jogar a partida da minha vida, pode me observar'. E foi assim. Você jogou a sua vida na partida em que queria que todos te vissem. Hoje você deixa um vazio enorme não só para mim. Só eu, você e minha família sabem o que você foi para mim naquele tempo em que eu tinha acabado de subir para jogar na primeira divisão. Você me agarrou, me colocou debaixo do seu braço e me guiou, me protegeu, me colocou para frente, torceu por mim, confiou em mim... Mas, sobretudo, nunca me deixou cair no chão, de tanta identificação que tinha comigo. Hoje, infelizmente tenho que me despedir de uma pessoa que tenho muitas dúvidas se há iguais nesse esporte. Eu me despeço de você com os olhos cheios de lágrimas e com o coração partido. Obrigado por tudo, de coração. Juan, sempre vou lembrar de você. Só morre de verdade aquele que é esquecido, e nós nunca vamos nos esquecer de quem esteve com a gente. Descanse em paz. - escreveu Diego Hernández.