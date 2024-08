Taça de campeão da Copa do Brasil (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 12:57 • Rio de Janeiro

Os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira (28) a partir das 21h30, com São Paulo x Atlético Mineiro e Bahia x Flamengo indo a campo. Jornalistas da TNT Sports apontaram os favoritos e comentaram quais equipes terão mais dificuldade para avançar as semifinais.

Os duelos da ida da Copa do Brasil continuam na quinta-feira (29) quando Vasco x Athletico e Corinthians x Juventude vão em busca da classificação. Vitor Sérgio Rodrigues, Mauro Beting, Victor Lopes e Giovanna Kill palpitaram sobre os resultados das partidas.

Vasco favorito contra o Athletico Parananese

- Acho que o confronto vai ser bem equilibrado. O Atlético Paranaense, assim como o Vasco, tem muitos problemas defensivos, mas, para mim, passa o Vasco porque tem mais jogadores decisivos. Um deles é o Vegetti, um cara que nesses momentos complicados costumam fazer a diferença - disse Giovanna sobre Vasco x Athletico.

Pablo Vegetti marcou o gol da vitória do Vasco contra o Athletico no último confronto antes da Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

São Paulo favorito contra o Atlético Mineiro

-Acho que o São Paulo hoje é mais pronto e mais competitivo que esse Galo que tem oscilado muito. Na minha opinião, as coisas que o Milito (técnico do Atlético Mineiro) tem tentando, ultrapassam as características dos seus próprios jogadores. Eu acho o São Paulo favorito contra o Atlético, mas tem que ver quanto o peso dessa tragédia do Izquierdo vai impactar no psicológico da equipe - explicou Vitor Sérgio Rodrigues.

Tricolor Paulista venceu o Galo por 3 a 0 no último encontro antes da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Flamengo passa com dificuldades pelo Bahia

-Acho que o Flamengo vai passar nos pênaltis, porque mesmo não sendo um time confiável, ainda pode ganhar os três torneios. O time perdeu muitas peças importantes, mas tem condições, muito mais por mérito do torcedor flamenguista do que da diretoria, de contratar outros jogadores ótimos para estar à disposição do Tite. O Bahia já esteve melhor e o Flamengo já deveria estar melhor - apontou Mauro Beting sobre Bahia x Flamengo.

Flamengo venceu o Bahia por 2 a 1 no último confronto antes da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Corinthians passa o Juventude com dificuldade

-Acho que o fator decisivo desse duelo será o mando de campo. O fato de decidir o jogo em casa torna o Corinthians um pouco favorito - VSR sobre a classificação do Corinthians.