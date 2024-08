Morre Juan Izquierdo, jogador do Nacional que sofreu mal súbito diante do São Paulo

Foto: Divulgação/Nacional-URU







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 22:39 • São Paulo (SP)

O Nacional-URU confirmou a morte do zagueiro Juan Izquierdo, de 27 anos, nesta terça-feira (27). O jogador sofreu mal súbito no duelo contra o São Paulo, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, no Morumbis, no último dia 22 e, desde então, estava em situação delicada na UTI.

Durante a partida, Izquierdo perdeu o equilíbrio e caiu desacordado no gramado, levando os atletas das duas equipes ao desespero. Imediatamente, o atendimento médico foi chamado, e o jogador deixou o gramado de ambulância, rumo ao hospital. Lá, o zagueiro deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado pela equipe médica com uso de desfibrilador.

O estado de saúde do atleta foi piorando a cada boletim médico diário divulgado pelo hospital, sempre com uso de ventilação mecânica e com quadro neurológico crítico.

Nacional-URU lamenta a morte do jogador

"Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Clube Nacional de Futebol anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e parentes. Todo o Nacional está de luto pela perda irreparável. Juan, você estará conosco para sempre."

Quem foi Juan Izquierdo

Juan Izquierdo nasceu em Montevidéu, capital do Uruguai, era casado e deixa dois filhos, sendo um deles nascido recentemente.

O zagueiro iniciou sua carreira no Cerro-URU, passou pelo Montevideo Wanderers antes de se transferir para o Atlético San Luis-MEX, único clube estrangeiro que defendeu. Na volta ao futebol uruguaio, retornou ao Wanderers, depois se transferiu para o Nacional, em 2022, foi para o Liverpool, em 2023, e por fim voltou ao Nacional em 2024. Nesta temporada, o jogador disputou 25 partidas.

São Paulo se pronuncia

O São Paulo publicou nota nas redes sociais sobre o falecimento de Izquierto, minutos após o anúncio. O Soberano lamentou a morte do jogador e prestou solidariedade ao Nacional e todo povo uruguaio.

"Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor. Um dia triste para o futebol. Descanse em paz, Juan."