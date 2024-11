Cruzeiro e Racing disputam a final da Conmebol Sul-Americana 2024 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 17:42 • Assunção, Paraguai

Nesta quinta-feira (14), a Conmebol divulgou que a entidade e os representantes de vários órgãos do governo do Paraguai estão se reunindo para definir a final da Conmebol Sul-Americana 2024. A final será disputada no dia 23 de novembro, às 17h (de Brasília), entre Cruzeiro e Racing, no Estádio General Pablo Rojas, o "Nueva Olla", casa do Cerro Porteño, no Paraguai.

Segundo a Conmebol, estão sendo criadas equipes de trabalho para coordenar a segurança do jogo, com um planejamento operacional envolvendo diversas agências do governo paraguaio.

-O objetivo desses grupos de trabalho multissetoriais é definir os principais detalhes e requisitos organizacionais (...) garantindo a integridade dos torcedores e de todos os envolvidos nesses grandes eventos, que ocorrerão na capital paraguaia nos próximos dias.

Mais de 20 instituições e ministérios estão envolvidos na organização, como por exemplo, o Ministério da Saúde Pública e do Bem-Estar Social, Secretaria Nacional de Esportes, Associação Industrial Hoteleira do Paraguai, Direção Geral de Migrações, entre outros.

➡️Cruzeiro negocia venda de atacante para clube japonês; confira valores

Matheus Henrique, volante do Cruzeiro, em Cruzeiro x Lanús, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Cruzeiro fecha dois patrocínios para a final da Conmebol Sul-Americana

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ingressos para a final

Com a venda de ingressos encerrada pela Conmebol para a decisão, o Cruzeiro informou que adquiriu o restante da carga disponível que tem direito e irá comercializar os bilhetes para os sócios-torcedores do clube.

O time mineiro não divulgou com detalhes quantos ingressos ainda restam. Mais de nove mil bilhetes já haviam sido comercializados, sendo que a carga disponibilizada para as equipes foi de 12 mil tickets.

Para o torcedor que deseja adquirir os ingressos, é necessário entrar em contato com o programa de sócio da Raposa, com atendimento via WhatsApp, de 8h às 18h (de Brasília), pelo número (31) 4000-2161.

Caminho do Cruzeiro

O time mineiro chega a final da Conmebol Sul-Americana após se classificar em primeiro lugar na fase de grupos e garantir vaga direta para as oitavas de final.

A Raposa eliminou o Boca Juniors, Libertad e Lanús, e volta a buscar um título continental após 26 anos de jejum, com a última taça internacional erguida com 1998, na Recopa Sul-Americana.