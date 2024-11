Por onde anda Nei, ex-goleiro do Fluminense e Corinthians?

Nei foi um goleiro que de época no futebol nacional, especialmente em suas passagens pelo Fluminense e Corinthians. Conhecido por sua segurança e reflexos rápidos, ele conquistou a confiança e o respeito das torcidas dos clubes onde atuou. Desde sua aposentadoria, Nei optou por uma vida discreta, mas ainda é lembrado com carinho pelos torcedores. O Lance! te conta por onde anda Nei.

A trajetória de Nei no Fluminense e Corinthians

Nei começou sua carreira profissional no Coritiba, mas foi no Fluminense que ele ganhou destaque como um goleiro confiável e seguro. Sua habilidade debaixo das traves e presença em campo o tornaram peça fundamental no clube carioca. Depois do sucesso no Fluminense, Nei foi contratado pelo Corinthians, onde continuou demonstrando suas habilidades e conquistou a confiança da torcida alvinegra.

No Corinthians, Nei se destacou pela consistência e profissionalismo, sendo uma presença constante no gol e ajudando a equipe em várias competições. Sua postura séria e dedicação fizeram dele um dos goleiros mais respeitados do elenco, deixando uma marca positiva na história do clube.

Outros clubes e fim de carreira

Além do Fluminense e Corinthians, Nei também atuou por clubes como Santos e Sport Recife. Ele retornou ao Coritiba no final de sua carreira, completando sua jornada no clube onde iniciou. Em todas essas equipes, Nei manteve seu padrão de comprometimento e qualidade, consolidando-se como um goleiro seguro e respeitado. Suas passagens por vários clubes brasileiros reforçaram sua imagem de profissional dedicado e experiente.

Após se aposentar, Nei escolheu manter uma vida tranquila, afastado dos holofotes, mas sua trajetória continua viva na memória dos torcedores. Ele é ocasionalmente convidado para eventos e homenagens, onde relembra os momentos de sua carreira e interage com os fãs do futebol.

Por onde anda Nei?

Desde que pendurou as chuteiras, Nei vive uma vida discreta e distante da mídia, mas ainda participa de eventos e homenagens relacionados ao futebol. Ele é presença ocasional em jogos comemorativos e encontros com ex-jogadores e torcedores, principalmente em eventos organizados pelos clubes onde atuou, como o Fluminense e o Corinthians.

Atualmente, Nei reside em Curitiba, onde mantém contato com ex-companheiros de profissão e participa de atividades relacionadas ao futebol em sua cidade natal. Nei é dono de um centro de eventos na capital do Paraná e, depois da aposentadoria aos 31 anos, ele transformou o negócio na sua principal fonte de renda.

Clubes em que Nei jogou

1991–1993 Coritiba

1993–1995 Fluminense

1996–1999 Corinthians

1999–2000 Santos

2001 Coritiba

2001 Sport Recife