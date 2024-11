Ramón Díaz declara: ‘Corinthians é muito maior do que o Vasco’

Ramón Díaz, atual técnico do Corinthians com passagem pelo Vasco entre 2023 e 2024, afirmou que o Timão é "muito maior" do que o Cruz-maltino. O argentino comandou os cariocas na fuga do rebaixamento em 2023, e agora vive uma realidade distinta no clube paulista.

- A nível institucional, de clube, é muito maior o Corinthians do que Vasco. Muito maior. Alguns por aí não vão gostar do que digo. Bom, a realidade é essa - afirmou Ramón Díaz, em entrevista ao "Ge".

Da luta contra o rebaixamento à possível classificação para a próxima edição da Libertadores, Ramón Díaz chegou ao Corinthians em julho deste ano, com contrato válido até o final de 2025, e está próximo de completar seus primeiros seis meses de trabalho no clube.

O técnico argentino ressaltou que a diferença estrutural entre o Corinthians e o Vasco é significativa. Para ele, o clube paulista conta com melhores instalações, maior capacidade de investimento e um elenco que, mesmo em momentos de crise, tem recursos para reverter situações adversas.

- Minha intenção é ficar, mais do que o contrato, minha intenção é ficar, porque eu gostaria de lutar com o Corinthians não contra o rebaixamento. Pelo que vejo, o Corinthians é um dos clubes mais importantes e precisa lutar lá em cima, precisa lutar pelo Brasileirão, precisa competir a esse nível. Times desta categoria não podem lutar contra o rebaixamento, não podem, não existe - completou o técnico do Corinthians.

Técnico Ramon Díaz em Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pela Copa Sul-Americana. (Foto: Thiago Gadelha / AFP)

Antes do Corinthians, Ramón Díaz treinava o Vasco

Na última temporada, a família Díaz assumiu o comando do clube cruz-maltino em uma situação parecida com o momento recente do Timão. O Vasco se encontrava na zona de rebaixamento e precisava de uma resposta imediata para voltar a respirar no Brasileirão. Com uma boa campanha no segundo turno, o clube confirmou a permanência na Série A na última rodada.

A relação entre comissão técnica e torcedores começou a estremecer depois de um Campeonato Carioca abaixo do esperado. A eliminação na semifinal para o Nova Iguaçu foi o início do fim para o treinador. A gota d'água foi a goleada para o Criciúma em São Januário, logo na quarta rodada do Brasileirão.

O Corinthians é o primeiro clube que Ramón Díaz assume após a saída conturbada do Vasco. O treinador estava desempregado desde abril, e foi anunciado em junho deste ano.