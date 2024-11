Sócio-torcedor: Botafogo está próximo de bater recorde; veja o ranking dos times brasileiros

Na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, o Botafogo está próximo de chegar à marca de 79 mil sócios-torcedores. O número é um recorde para o clube carioca. Até o início da tarde desta terça-feira (19), faltavam apenas 75 associados para que o time batesse o número.

O crescimento no número de sócios acompanha também outro recorde que o time quebrou recentemente: o de vendas de camisas na temporada. Segundo o clube, 2024 foi o ano em que o Botafogo mais vendeu camisas em toda sua história. Foi registrado um aumento de 37% nas vendas em relação à temporada passada e 204%, se comparado com o período pré-SAF.

Com seus quase 79 mil sócios-torcedores, o Glorioso figura em sétimo no ranking das equipes da Série A do Brasileirão com mais associados. O clube que ocupa o topo da lista é o Palmeiras, com 198.123 sócios Avanti.

Confira o Top-10 clubes com mais sócios-torcedores do Brasileirão:

1 - Palmeiras: 198.123

198.123 2 - Internacional: 140. 000 *

140. 000 * 3 - Atlético-MG: 117.003

117.003 4 - Flamengo: 103.000 *

103.000 * 5 - Grêmio: 99.040

99.040 6 - Cruzeiro: 84.818

84.818 7 - Botafogo: 78.925

78.925 8 - Bahia: 75.000 *

75.000 * 9 - Vasco: 64.996

64.996 10 - São Paulo: 53.563

* Inter, Flamengo e Bahia não divulgam o número de sócios-torcedores em tempo real em seus sites. Os números utilizados pelo Lance! Biz são os últimos divulgados por esses clubes.