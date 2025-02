Torcedores do Corinthians ironizam lágrimas de Estêvão, do Palmeiras; confira

O clássico entre Palmeiras e Corinthians na noite desta quinta-feira (6) contou com um fim melancólico para Estêvão. Afinal, o atacante palmeirense teve a chance de dar a vitória para o Verdão em cobrança de pênalti, já na prorrogação. Entretanto, Hugo Souza, goleiro do Timão, defendeu a cobrança. A partida terminou 1 a 1.

Logo após a finalização, Estêvão tampou o rosto com a camisa. No apito final, ele socou o gramado e deixou o campo chorando. Nas redes sociais, torcedores do Corinthians provocaram o palmeirense.

Estêvão durante o clássico entre Palmeiras e Corinthians (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Como foi Palmeiras x Corinthians

Os melhores 45 minutos do Palmeiras no ano. O Verdão dominou as ações no Allianz, mas não transformou o bom futebol em vantagem no placar. Com apoio da torcida, o Alviverde controlou o ataque do Corinthians e, sem um homem de referência, explorou os dois lados do campo - com Estêvão e Facundo Torres.

O gol saiu cedo, aos 9 minutos. Piquerez lançou nas costas de Matheuzinho e encontrou Maurício entrando em velocidade. O meia-atacante dominou e tocou na saída de Hugo Souza para abrir o marcador.

Do outro lado, o Corinthians sofreu com erros defensivos e só levou perigo aos 37 minutos, quando André Ramalho finalizou forte após cobrança de escanteio de Igor Coronado. No fim, aos 42, Memphis desarmou Richard Ríos na intermediária e serviu Yuri Alberto, que invadiu a área e bateu no contrapé do goleiro para deixar tudo igual no Dérbi.

Assim como no primeiro tempo, o Palmeiras manteve o controle na segunda etapa, mas esbarrou na forte marcação do Corinthians, que recuou a maioria dos jogadores atrás da linha da bola. Aos 18 minutos, Yuri Alberto, já com um cartão amarelo, tentou cavar falta na ponta e acabou expulso por simulação após decisão de Raphael Claus.

Com um a mais, o Verdão pressionou e encurralou o Timão, que tentava responder nos contra-ataques. Nos acréscimos, Estêvão invadiu a área driblando e sofreu pênalti em disputa com Ryan. O próprio camisa 47 foi para a cobrança, mas parou em Hugo Souza, que fez sua sexta defesa de pênalti pelo clube e garantiu o empate no Dérbi.