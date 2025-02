Palmeiras perde pênalti e empata com o Corinthians; veja melhores momentos

Em vantagem numérica durante grande parte da segunda etapa, o Palmeiras não aproveitou a cobrança de pênalti nos acréscimos e ficou no empate em 1 a 1 com o Corinthians nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque, pela fase de grupos do Paulistão. Maurício e Yuri Alberto, expulso após receber dois cartões amarelos, fizeram os gols do clássico.

Com o empate, a equipe treinada por Abel Ferreira chegou a 12 pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo D. Já o Corinthians, líder do Grupo A, soma 19.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Corinthians?

O primeiro tempo marcou os melhores 45 minutos do Palmeiras no ano. O Verdão dominou as ações no Allianz, mas não transformou o bom futebol em vantagem no placar. Com apoio da torcida, o Alviverde controlou o ataque do Corinthians e, sem um homem de referência, explorou os dois lados do campo - com Estêvão e Facundo Torres.

O gol saiu cedo, aos nove minutos. Piquerez lançou nas costas de Matheuzinho e encontrou Maurício entrando em velocidade. O meia-atacante dominou e chutou cruzado na saída de Hugo Souza para abrir o marcador.

Do outro lado, o Corinthians sofreu com erros defensivos e só levou perigo aos 37 minutos, quando André Ramalho finalizou forte, após cobrança de escanteio de Igor Coronado. Aos 42, Memphis desarmou Richard Ríos na intermediária e serviu Yuri Alberto, que invadiu a área e bateu cruzado no contrapé do goleiro Hugo Souza para deixar tudo igual no Dérbi.

Assim como no primeiro tempo, o Palmeiras manteve o controle na segunda etapa, mas esbarrou na forte marcação do Corinthians, que recuou a maioria dos jogadores atrás da linha da bola. Aos 18 minutos, Yuri Alberto, já com cartão amarelo por chutar a bandeirinha na comemoração do gol de empate, tentou cavar falta na ponta e acabou expulso por simulação, após decisão do árbitro Raphael Claus.

Com um a mais, o Verdão pressionou e encurralou o Timão, que tentava responder nos contra-ataques. Nos acréscimos, Estêvão invadiu a área driblando e sofreu pênalti em disputa com Ryan. O próprio camisa 47 foi para a cobrança, mas parou em Hugo Souza, que fez a sexta defesa de pênalti pelo clube e garantiu o empate de 1 a 1 no Dérbi.

Yuri Alberto, atacante do Corinthians, recebe cartão vermelho no clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O que vem por aí?

No próximo domingo (9), o Palmeiras visita o Água Santa, às 18h30m (de Brasília), na Arena Mané Garrincha, em Brasília. No mesmo dia, o Corinthians recebe o São Bernardo, na Neo Química Arena, às 20h30m (de Brasília). Ambas as partidas são válidas pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 CORINTHIANS

7ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, às 20h30m (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Maurício (8'/1ºT/PAL) e Yuri Alberto (42'/1º T/COR)

🟨 Cartões amarelos: Alex Santana (COR) e Yuri Alberto (2x/COR)

🔴 Cartão vermelho: Yuri Alberto (COR)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Murilo, Gustavo Gómez e Naves (Thalys); Mayke (Marcos Rocha), Richard Ríos, Raphael Veiga (Figueiredo), Maurício e Piquerez (Benedetti); Estêvão e Facundo Torres (Luighi).

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Raniele (Charles), Alex Santana (João Pedro), André Carrillo (Ryan) e Igor Coronado (Talles Magno); Memphis Depay e Yuri Alberto