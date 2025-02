Palmeiras x Corinthians: Renata Ruel analisa decisão de Claus e dá veredito

Palmeiras e Corinthians empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque, em clássico pelo Paulistão. O jogo ficou marcado pela expulsão de Yuri Alberto, que levou dois cartões amarelos na partida. Comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel concordou com a decisão de Raphael Claus.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O primeiro cartão amarelo ele age de forma provocativa, debochada ou inflamatória ou chutar a bandeirinha de escanteio que tem o símbolo do time adversário. Acertou o Claus. Já o segundo cartão vem em uma tentativa de enganar o árbitro, de simulação, que também está previsto na regra do jogo. O bom senso da arbitragem depende do critério adotado pelo árbitro, mas os dois cartões tem respaldo da regra - analisou Renata.

Yuri Alberto havia recebido o primeiro cartão amarelo após chutar a bandeirinha de escanteio ao comemorar o gol. No segundo tempo, ao tentar driblar o zagueiro Naves, o atacante se atirou no gramado e recebeu mais um amarelo. O atacante do Corinthians marcou para o Alvinegro, enquanto Maurício fez para o Alviverde.