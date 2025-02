Claus acertou? Jornalistas comentam expulsão de Yuri Alberto em Palmeiras x Corinthians

Autor do gol do Corinthians contra o Palmeiras no Allianz Parque, Yuri Alberto foi expulso no segundo tempo do jogo nesta quinta-feira (6). Raphael Claus deu o segundo cartão amarelo após o jogador simular uma falta em uma disputa de bola. Nas redes sociais, jornalistas concordaram com o árbitro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Yuri Alberto havia recebido o primeiro cartão amarelo após chutar a bandeirinha de escanteio ao comemorar o gol. No segundo tempo, ao tentar driblar o zagueiro Naves, o atacante se atirou no gramado e recebeu mais um amarelo. Na transmissão da TNT, Vitor Sergio Rodrigues analisou a expulsão.

- O Naves nem encosta e o Yuri Alberto já desaba, faz aquele giro. O Claus olhou e julgou que era para amarelo. Para mim, uma decisão correta, aplicou o que manda a regra. Uma simulação acintosa é para dar amarelo. Yuri Alberto já tinha e foi expulso. O Claus acertou - comentou Vitor Sérgio Rodrigues.

continua após a publicidade

Veja o comentário de outros jornalistas nas redes: