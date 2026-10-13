Ainda não está totalmente clara a razão de o Corinthians apostar em Clarence Seedorf para as rodadas finais do Brasileiro. O time acumula o inacreditável número de nove derrotas seguidas e se aproxima perigosamente da zona do rebaixamento.

Só não está lá hoje porque Grêmio e Inter empataram no fim de semana e este era o único resultado que não colocaria o alvinegro no Z4.

Seedorf não treina um time há sete anos, depois de tentativas fracassadas de se firmar como técnico de futebol. A própria negociação é mal explicada. Teria sido oferecido por empresários, o Corinthians teria aceitado depois de ouvir "não" de vários outros nomes.



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Seedorf foi um jogador excepcional e entende bastante como é o futebol dentro e fora do campo, o que ficou claro quando passou pelo Botafogo há mais de dez anos e interferia não só dentro das quatro linhas como fora.

Mas isso não é garantia de que possa funcionar no Corinthians, considerando que nunca teve uma carreira consistente. Fica ainda mais difícil crer no sucesso considerando o ambiente em que ele vai chegar: um clube estraçalhado financeiramente, politicamente fervendo e com jogadores abertamente se colocando contra a diretoria, que deve salários a todos.

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Seedorf terá menos de uma semana para chegar, tomar pé da situação e iniciar o trabalho que não permite tempo para muita elaboração. É chegar e ganhar pontos.

Difícil imaginar uma aposta mais arriscada.