Tironi no Lance!: Corinthians faz aposta muito improvável em Seedorf
Difícil imaginar aposta mais arriscada para um clube que vem de nove derrotas seguidas
Ainda não está totalmente clara a razão de o Corinthians apostar em Clarence Seedorf para as rodadas finais do Brasileiro. O time acumula o inacreditável número de nove derrotas seguidas e se aproxima perigosamente da zona do rebaixamento.
Só não está lá hoje porque Grêmio e Inter empataram no fim de semana e este era o único resultado que não colocaria o alvinegro no Z4.
Seedorf não treina um time há sete anos, depois de tentativas fracassadas de se firmar como técnico de futebol. A própria negociação é mal explicada. Teria sido oferecido por empresários, o Corinthians teria aceitado depois de ouvir "não" de vários outros nomes.
➡️ Confira todas as colunas de Eduardo Tironi no Lance!
Seedorf foi um jogador excepcional e entende bastante como é o futebol dentro e fora do campo, o que ficou claro quando passou pelo Botafogo há mais de dez anos e interferia não só dentro das quatro linhas como fora.
Mas isso não é garantia de que possa funcionar no Corinthians, considerando que nunca teve uma carreira consistente. Fica ainda mais difícil crer no sucesso considerando o ambiente em que ele vai chegar: um clube estraçalhado financeiramente, politicamente fervendo e com jogadores abertamente se colocando contra a diretoria, que deve salários a todos.
Seedorf terá menos de uma semana para chegar, tomar pé da situação e iniciar o trabalho que não permite tempo para muita elaboração. É chegar e ganhar pontos.
Difícil imaginar uma aposta mais arriscada.
Tudo sobre
Cruzeiro
Análise: entre resultado e estatísticas enganosas, Cruzeiro é punido por uma grande fragilidadeHá 1 hora
Santos
O que os números revelam sobre Gabigol na arrancada do Santos no BrasileirãoHá 1 hora
Fora de Campo
Torcida do Flamengo reage à atuação de Wallace Yan: 'Caso claro'Há 1 hora
São Paulo
São Paulo se afasta do Z4, amplia chances de Sul-Americana e ganha trunfo com LucasHá 2 horas
Futebol Nacional
Simulador: veja como foi a 30ª rodada do Brasileirão e cenáriosHá 3 horas
Cruzeiro
Kaio Jorge avalia atuação do Cruzeiro: 'Horrível coletivamente'Há 7 horas
Mais LANCE!