Vai lotar! Confira previsão de público para Cruzeiro x Corinthians

No dia da abertura da venda de ingressos para a semifinal da Copa do Brasil no Mineirão, os indícios já são de casa cheia. Nesta sexta-feira (5) a assessoria do estádio informou a previsão de público para o duelo entre Cruzeiro e Corinthians. A projeção é de 60 mil torcedores no Gigante da Pampulha.

As vendas para Cruzeiro x Corinthians começaram às 12h (de Brasília) desta sexta. O público geral poderá acessar o site apenas às 20h (de Brasília).

As equipes se enfrentam no Mineirão na próxima quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O segundo duelo será no domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Entretanto, antes disso o Cruzeiro ainda jogará contra o Santos neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Cruzeiro x Corinthians, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Valores dos ingressos para Cruzeiro x Corinthians

Para a categoria Time do Povo, os ingressos serão vendidos a partir de R$ 30, enquanto o Cabuloso Max comparará a partir de R$70. Cabuloso nível 3 a partir de R$ 80, nível 2 a partir de R$ 90 e o nível 1 a partir de R$ 100.

Para os torcedores não sócios, os preços variam de R$ 200 a R$ 400 e ficam disponíveis em ingresso.cruzeiro.com.br. Para os visitantes, ainda não foi divulgada a data do início das vendas.

Horários da venda de ingressos

Inicialmente, 12h (de Brasília), a venda dos ingressos será aberta para os sócios Diamante, Cabuloso Max, Cabuloso 3 e Cabuloso PCD. Posteriormente, às 14h, para o Cabuloso 14h, às 16h para o Cabuloso 1, às 18h para Time do Povo e Meu Cruzeiro, e, finalmente, às 20h para o público geral.