Quem pode ganhar espaço no Cruzeiro contra o Santos?

Com o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro garantido e o segundo inalcançável, o Cruzeiro irá entrar em campo com uma equipe muito modificada contra o Santos. Com isso, diversos jogadores ganharão espaço e poderão ganhar ritmo.

Leonardo Jardim ressaltou em entrevista coletiva após o empate em 2 a 2 com o Botafogo que não gosta de rodar o elenco, mas será forçado e isso será bom para dar minutagem aos atletas.

– Para nós, com certeza, gostaríamos de jogar em nossa melhor versão. Não gosto de rodar plantel e fazer grandes mudanças, mas o calendário exige. Temos um jogo em seis dias, não posso colocar esse jogadores que atuaram em mais de 50 jogos. Será um jogo difícil, é uma porta que se abre. Para os que jogaram menos mostrarem porque estão no Cruzeiro, e ganharem ritmo. Não jogamos com 11, jogamos com os outros também – comentou o técnico.

Leonardo Jardim lidera treino do Cruzeiro na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como o Cruzeiro deve entrar em campo?

Apesar do desejo de Cássio de jogar no domingo, Léo Aragão deverá ganhar espaço como titular no time do Cruzeiro. Otávio, jovem destaque, corre por fora.

Ainda no setor defensivo, nos lugares de Kaiki e William, os jovens Kauã Moraes e Kauã Prates podem ganhar espaço no Cruzeiro contra o Santos. Fagner, recuperado de uma lesão na fíbula, também pode ser escalado.

continua após a publicidade

Na zaga, a tendência é que Jonathan Jesus e João Marcelo atuem como titulares, já que Mateo Gamarra sequer tem sido relacionado em algumas partidas.

No meio de campo, os volantes Lucas Romero e Lucas Silva deverão dar espaço para Walace e Ryan Guilherme. O garoto Murilo Rhikman também pode ser utilizado por Leonardo Jardim. Mais a frente, Eduardo, jogador de confiança do treinador, deve ser escalado, assim como Matheus Henrique, que tem entrado nas últimas partidas.

Para fechar, no ataque, Gabigol tende a ser titular, já que volta de suspensão. Sua dupla pode ser Bolasie, Sinisterra ou até mesmo Keny Arroyo, que entrou no segundo tempo contra o Botafogo.