O Vitória está na reta final de preparação para o jogo mais importante desta temporada. Resta só mais um treino antes da partida contra o São Paulo, marcada para as 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só a vitória interessa ao Rubro-Negro para seguir com chances de permanência na elite.

Diante da importância do compromisso que vai definir o futuro do clube em 2026, a comissão técnica resolveu antecipar a concentração para o jogo. Os 26 atletas disponíveis no elenco estão na Chácara Vidigal Guimarães, que fica no complexo do Barradão, desde o término do treino desta sexta-feira.

Além de um aquecimento com trabalhos de coordenação e movimentação, os jogadores trabalharam situações de ataque contra defesa.

O Vitória volta a treinar a partir das 9h deste sábado, em uma atividade aberta aos torcedores que quiserem mandar a última energia positiva antes da decisão de domingo.

Desfalques do Vitória preocupam

Como se não bastasse a situação em que o Vitória se colocou, outro fator é motivo de dor de cabeça para o técnico Jair Ventura: os desfalques.

O zagueiro Edu segue fora de ação e se recupera de uma lesão no músculo da coxa direita. Na partida contra o Bragantino, porém, o treinador se deparou com outro problema na defesa ao precisar substituir o capitão Lucas Halter, que saiu com incômodo na coxa. Ele segue como dúvida para este domingo, assim como o volante Dudu, que sentiu dores na lombar também no duelo da última quarta-feira.

continua após a publicidade

Por fim, a boa notícia é a provável presença de Erick. O atacante pertence ao São Paulo e está emprestado ao Vitória, mas a diretoria rubro-negra deve pagar a multa de R$ 1 milhão e abater o valor de uma possível compra em definitivo do jogador, de acordo com informações divulgadas inicialmente pelo site ge.

