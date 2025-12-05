O Flamengo encaminhou a transferência de Pedro Leão, destaque do elenco sub-20, para o Orlando City, nos Estados Unidos. O atleta, cujo vínculo com Mais Querido era válido até o fim deste ano, optou por não renovar o contrato, levando o clube a negociar uma saída antecipada. A negociação depende ainda de detalhes para ser concluída.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo relaciona jogadores do profissional contra o Mirassol na rodada final do Brasileirão

O Rubro-Negro não receberá compensação financeira pela transferência, mas garantiu a manutenção de 50% dos direitos econômicos do jogador para uma eventual venda futura. Assim, o clube assegura uma parcela dos direitos sobre o jogador, mantendo a possibilidade de lucro em uma futura transferência.

A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!. De acordo a apuração, o Flamengo tentou prolongar o vínculo de Pedro Leão, mas as negociações não avançaram devido à recusa do atleta e de seu estafe. Desta forma, a diretoria procurou manter o maior percentual possível dos direitos.

continua após a publicidade

Com a transferência, o atacante deve integrar inicialmente a equipe B do Orlando City. Pedro Leão integrou o elenco rubro-negro que conquistou o Mundial Sub-20 contra o Barcelona e, na sequência, foi chamado para um período de treinamentos com a seleção brasileira da categoria na Granja Comary.

O jogador chegou ao Flamengo em 2017, aos 12 anos, inicialmente para atuar como ponta-esquerda. No Ninho do Urubu, foi testado em diferentes funções: virou meia, depois volante, retornou à meia e, neste ano, aceitou atuar como camisa 9. A adaptação rendeu resultado imediato, com 20 gols em 41 partidas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Pedro Leão comemora gol pelo Flamengo diante do Bahia pelo Brasileirão sub-20 (Foto: Victor Baetas/CRF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.