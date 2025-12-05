O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol para iniciar a preparação visando enfrentar o Ceará no próximo domingo (7) e anunciou uma nova baixa para a despedida do clube na temporada. O uruguaio Emiliano Martínez sofreu trauma no pé durante a vitória sobre o Atlético-MG e iniciou recuperação com membros do departamento médico.

Com isso, Aníbal Moreno deve voltar a receber uma oportunidade entre os titulares. Outra opção para Abel Ferreira é improvisar o zagueiro Bruno Fuchs, que já exerceu a função em outras oportunidades, no setor.

Com o empate do Cruzeiro com o Botafogo, o Palmeiras garantiu a vice-liderança do Brasileirão pela segunda temporada consecutiva. Agora, luta para superar a pontuação de 2024, quando fez os mesmo 73 pontos que possui atualmente.

Após perder a final da Libertadores, o Palmeiras voltou aos gramados para enfrentar o Atlético-MG, fora de casa, e venceu por 3 a 0. No domingo (7), fecha sua participação na temporada diante do Ceará, a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão.

Enquanto o Palmeiras não possui mais ambições na atual edição da competição, o Ceará segue na luta contra o rebaixamento e necessita de uma vitória para permanecer na elite do futebol brasileiro.

Palmeiras venceu o Galo por 3 a 0 na Arena MRV (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)

Jogadores lesionados do Palmeiras

A baixa de Emiliano Martínez ampliou para cinco a lista de desfalques por lesão do Palmeiras nesta reta final de temporada. Além do uruguaio, Felipe Anderson sofreu entorse no tornozelo durante a final contra o Flamengo.

O goleiro Weverton, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho também permanecem sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance e voltam aos gramados apenas em 2026.