Andreas Pereira é regularizado no BID; veja quando meia pode estrear pelo Palmeiras
Camisa 8 de Abel Ferreira apareceu no BID nesta segunda-feira e está a caminho do Brasil
O meio-campista Andreas Pereira, de 29 anos, que está a caminho do Brasil para se apresentar ao Palmeiras foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (1°). Com isso, o jogador poderá ficar à disposição da comissão técnica liderada por Abel Ferreira já no próximo duelo do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, marcado para o dia 13, após a pausa para a Data-Fifa, no Allianz Parque, pela 23ª rodada da competição.
O jogador era sonho antigo da diretoria alviverde e foi anunciado pelo clube paulista na última sexta-feira (29). A chegada do camisa 8 de Abel Ferreira na capital paulista está prevista para esta noite. Pelo ex-jogador do Fulham, na Inglaterra, o Palmeiras desembolsou 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões, na cotação atual). O contrato do jogador com o clube paulista é válido até o final de 2028.
Andreas Pereira assinou contrato com o Palmeiras ainda na Inglaterra, onde realizou os exames médicos. Portanto, resta, agora ser apresentado oficialmente. O jogador estava em atividade na Europa e, portanto, treinará normalmente com o restante do grupo já na quinta-feira (4), quando os jogadores se reapresentam após três dias de folga.
Formado nas categorias de base do Manchester United, Andreas Pereira acumulou passagens por Granada e Valencia, da Espanha, e pela Lazio, da Itália, antes de atuar no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo. Depois, defendeu o Fulham por três temporadas.
Palmeiras contrata 12 reforços na temporada
Com o anúncio de Andreas Pereira, o Palmeiras atingiu a marca de 12 reforços nesta temporada. Sete deles chegaram na primeira janela de transferências, enquanto o restante no segundo semestre.
Além do ex-meia do Fulham, o Palmeiras trouxe o goleiro Carlos Miguel; os zagueiros Micael e Bruno Fuchs (empréstimo); os laterais Jefté e Khellven; os meias Emiliano Martínez e Lucas Evangelista; e os atacantes Paulinho, Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque, sendo esse a contratação mais cara do futebol brasileiro.
