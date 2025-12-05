Botafogo encaminha renovação do lateral-esquerdo Marçal

O Botafogo encaminhou a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Marçal, de 36 anos, um dos líderes do elenco e destaque na temporada. O jogador, que está em sua segunda passagem pelo Glorioso, deve assinar nos próximos dias a extensão do vínculo até o fim de 2026. A informação é do jornalista Thiago Franklin e foi confirmada pelo Lance!.

As partes fizeram os últimos ajustes para o novo acordo e celebrarão ao fim do Brasileirão. Há ainda a expectativa de que Marçal, no futuro, siga trabalhando na SAF a exemplo do ídolo Joel Carli, coordenador de futebol.

Marçal chegou ao Botafogo como grande contratação para o segundo semestre de 2022, após longa bagagem europeia em clubes como Benfica, Lyon e Wolverhampton. O defensor ficou até o fim de 2024, mas não teve o contrato renovado.

No entanto, dois meses depois, o jogador acertou um novo vínculo com a SAF de John Textor e voltou a vestir a camisa alvinegra, com vencimentos menores e tratado como peça importante para auxiliar também os jovens que chegaram no clube.

Com os problemas no elenco, Marçal vem sendo muito utilizado na zaga e se destacou não só pelo papel de liderança, como também nas atuações. São 18 jogos em 2025, com quatro gols marcados e exibições sólidas, que reforçaram a confiança da torcida e da gestão.

Marçal comemorando gol do Botafogo contra o Cruzeiro (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Marçal titular do Botafogo

Marçal foi o protagonista no empate fora de casa, com o Cruzeiro, por 2 a 2, após o Glorioso estar perdendo por 2 a 0. Foi do lateral o primeiro gol do Glorioso no Mineirão e por ele o pênalti sofrido para Alex Telles empatar nos acréscimos.

Davide Ancelotti tem muitos desfalques no setor e Marçal será titular novamente na última partida do Botafogo no ano, neste domingo (7), no Nilton Santos, contra o Fortaleza. Para o Glorioso, vale a classificação direta à fase de grupos da próxima Libertadores.

