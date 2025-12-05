menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo encaminha renovação do lateral-esquerdo Marçal

Experiente defensor é um dos destaques do Glorioso no segundo semestre

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/12/2025
17:17
Marçal é um dos líderes do elenco do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraMarçal é um dos líderes do elenco do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo encaminhou a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Marçal, de 36 anos, um dos líderes do elenco e destaque na temporada. O jogador, que está em sua segunda passagem pelo Glorioso, deve assinar nos próximos dias a extensão do vínculo até o fim de 2026. A informação é do jornalista Thiago Franklin e foi confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ CBF divulga análise do VAR na expulsão de David Ricardo, do Botafogo

➡️ Botafogo e os cenários para classificação direta à fase de grupos da Libertadores

As partes fizeram os últimos ajustes para o novo acordo e celebrarão ao fim do Brasileirão. Há ainda a expectativa de que Marçal, no futuro, siga trabalhando na SAF a exemplo do ídolo Joel Carli, coordenador de futebol.

Marçal chegou ao Botafogo como grande contratação para o segundo semestre de 2022, após longa bagagem europeia em clubes como Benfica, Lyon e Wolverhampton. O defensor ficou até o fim de 2024, mas não teve o contrato renovado.

continua após a publicidade

No entanto, dois meses depois, o jogador acertou um novo vínculo com a SAF de John Textor e voltou a vestir a camisa alvinegra, com vencimentos menores e tratado como peça importante para auxiliar também os jovens que chegaram no clube.

Com os problemas no elenco, Marçal vem sendo muito utilizado na zaga e se destacou não só pelo papel de liderança, como também nas atuações. São 18 jogos em 2025, com quatro gols marcados e exibições sólidas, que reforçaram a confiança da torcida e da gestão.

continua após a publicidade
Marçal comemorando gol do Botafogo contra o Cruzeiro (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Marçal comemorando gol do Botafogo contra o Cruzeiro (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Marçal titular do Botafogo

Marçal foi o protagonista no empate fora de casa, com o Cruzeiro, por 2 a 2, após o Glorioso estar perdendo por 2 a 0. Foi do lateral o primeiro gol do Glorioso no Mineirão e por ele o pênalti sofrido para Alex Telles empatar nos acréscimos.

Davide Ancelotti tem muitos desfalques no setor e Marçal será titular novamente na última partida do Botafogo no ano, neste domingo (7), no Nilton Santos, contra o Fortaleza. Para o Glorioso, vale a classificação direta à fase de grupos da próxima Libertadores.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias