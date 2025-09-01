menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos acerta o empréstimo de Lautaro Díaz, do Cruzeiro

Jogador do Cruzeiro será emprestado ao Santos até o fim do ano que vem

Lautaro Díaz tem 27 anos e foi anunciado pelo Cruzeiro no meio do ano passado. (Foto: Lautaro Díaz)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG)
Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG)
Dia 01/09/2025
13:11
  • Matéria
  • Matéria

O Santos acertou o empréstimo do atacante Lautaro Díaz, do Cruzeiro. O argentino de 28 anos será o 17º reforço do Peixe na temporada — dois deles, Gabriel Veron e Léo Godoy, já deixaram o clube.

A informação foi confirmada pelo presidente Marcelo Teixeira ao canal De Olho no Peixe neste domingo (31), após o empate sem gols com o Fluminense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo Teixeira, restam apenas detalhes contratuais para a assinatura do vínculo.

Lautaro não está nos planos do técnico Leonardo Jardim e sequer foi relacionado para a última partida do Cruzeiro, diante do São Paulo, no Mineirão. Pelo clube mineiro, soma 42 jogos e quatro gols, mas, nos últimos três meses, entrou em campo apenas três vezes.

O acordo prevê empréstimo de um ano, com opção de compra. Lautaro já está na Baixada Santista. Ele havia reforçado o Cruzeiro no meio do ano passado, assinando contrato até o fim de 2028. O atacante acumula passagens pelo Independiente del Valle, do Equador, além de Villa Dálmine e Estudiantes de Caseros, ambos da Argentina.

Outro reforço do Santos será o atacante Victor Hugo, revelado pelo Flamengo. O anúncio oficial ainda não foi feito.

Aos 21 anos, o jogador não está nos planos do técnico rubro-negro Filipe Luís. Recentemente, ele retornou de empréstimo ao Göztepe, da Turquia, e chegará ao Peixe cedido até o fim do ano que vem.

Lautaro Díaz tinha contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Números pelo Cruzeiro:

42 jogos (20 titular)
4 gols
44 minutos em campo por jogo
465 minutos para participar de gol
19 passes decisivos (0.4 por jogo)
37 finalizações (17 no gol)
10% em conversão de grandes chances
9.3 finalizações para marcar
35% de eficiência nos dribles
34% de eficiência nos duelos
0.3 faltas sofridas por jogo
Nota Sofascore 6.60

Reforços:

Reforço: Luisão
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 21 anos
Data do anúncio: 11 de janeiro
Último clube: Novorizontino 
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Zé Ivaldo
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 27 anos
Data do anúncio: 11 de janeiro
Último clube: Cruzeiro
Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025

Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)
O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.

Reforço: Thaciano
Posicionamento: meia-atacante 
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 30 anos
Data do anúncio: 13 de janeiro
Último clube: Bahia
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Tiquinho Soares
Posicionamento: centroavante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 34 anos
Data do anúncio: 24 de janeiro
Último clube: Botafogo
Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027

Reforço: Neymar
Posicionamento: meia ou atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 33 anos
Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho
Último clube:  Al-Hilal (Arábia Saudita)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação

Reforço: Gabriel Veron (atacante)
O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.

Reforço: Álavro Barreal
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 24 anos
Data do anúncio: 6 de fevereiro
Último clube: FC Cincinnati (EUA)
Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Benjamín Rollheiser
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 24 anos
Data do anúncio: 12 de fevereiro
Último clube: Benfica (Portugal)
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Deivid Washington
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 20 anos
Data do anúncio: 20 de fevereiro
Último clube: Chelsea (Inglaterra)
Contrato: empréstimo junto ao Chelsea até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Zé Rafael
Posicionamento: volante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 32 anos
Data do anúncio: 26 de feveireiro
Último clube: Palmeiras
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027

Reforço: Igor Vinicius
Posicionamento: lateral-direito
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 28 anos
Data do anúncio: 1 de julho
Último clube: São Paulo
Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028

Reforço: Willian Arão
Posicionamento: volante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 33 anos
Data do anúncio: 1 de julho
Último clube: Panathinaikos (Grécia)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026

Reforço: Gustavo Caballero
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: paraguaio
Idade: 23 anos
Data do anúncio: 24 de julho
Último clube: Nacional (PAR)
Contrato: até julho de 2029

Reforço: Mayke
Posicionamento: lateral-direito
Nacionalidade: brasileira
Idade: 32 anos
Data do anúncio: 30 de julho
Último clube: Palmeiras
Contrato: até o fim de 2027

Reforço: Victor Hugo
Posicionamento: meio-campo
Nacionalidade:brasileira
Idade: 21 anos
Data do anúncio: -
Último clube: Flamengo
Contrato: (empréstimo) até o fim de 2027

Reforço: Lautaro Díaz
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 28 anos
Data do anúncio: -
Último clube: Independiente del Valle
Contrato: (empréstimo) até o fim de 2026

