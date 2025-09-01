Santos acerta o empréstimo de Lautaro Díaz, do Cruzeiro

O Santos acertou o empréstimo do atacante Lautaro Díaz, do Cruzeiro. O argentino de 28 anos será o 17º reforço do Peixe na temporada — dois deles, Gabriel Veron e Léo Godoy, já deixaram o clube.

A informação foi confirmada pelo presidente Marcelo Teixeira ao canal De Olho no Peixe neste domingo (31), após o empate sem gols com o Fluminense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo Teixeira, restam apenas detalhes contratuais para a assinatura do vínculo.

Lautaro não está nos planos do técnico Leonardo Jardim e sequer foi relacionado para a última partida do Cruzeiro, diante do São Paulo, no Mineirão. Pelo clube mineiro, soma 42 jogos e quatro gols, mas, nos últimos três meses, entrou em campo apenas três vezes.

O acordo prevê empréstimo de um ano, com opção de compra. Lautaro já está na Baixada Santista. Ele havia reforçado o Cruzeiro no meio do ano passado, assinando contrato até o fim de 2028. O atacante acumula passagens pelo Independiente del Valle, do Equador, além de Villa Dálmine e Estudiantes de Caseros, ambos da Argentina.

Outro reforço do Santos será o atacante Victor Hugo, revelado pelo Flamengo. O anúncio oficial ainda não foi feito.

Aos 21 anos, o jogador não está nos planos do técnico rubro-negro Filipe Luís. Recentemente, ele retornou de empréstimo ao Göztepe, da Turquia, e chegará ao Peixe cedido até o fim do ano que vem.

Lautaro Díaz tinha contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Números pelo Cruzeiro:

42 jogos (20 titular)

4 gols

44 minutos em campo por jogo

465 minutos para participar de gol

19 passes decisivos (0.4 por jogo)

37 finalizações (17 no gol)

10% em conversão de grandes chances

9.3 finalizações para marcar

35% de eficiência nos dribles

34% de eficiência nos duelos

0.3 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.60

Reforços:

Reforço: Luisão

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 21 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Novorizontino

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Zé Ivaldo

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 27 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Cruzeiro

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025

Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)

O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.

Reforço: Thaciano

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 30 anos

Data do anúncio: 13 de janeiro

Último clube: Bahia

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Tiquinho Soares

Posicionamento: centroavante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 34 anos

Data do anúncio: 24 de janeiro

Último clube: Botafogo

Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027

Reforço: Neymar

Posicionamento: meia ou atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho

Último clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação

Reforço: Gabriel Veron (atacante)

O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.

Reforço: Álavro Barreal

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 6 de fevereiro

Último clube: FC Cincinnati (EUA)

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Benjamín Rollheiser

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 12 de fevereiro

Último clube: Benfica (Portugal)

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Deivid Washington

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 20 anos

Data do anúncio: 20 de fevereiro

Último clube: Chelsea (Inglaterra)

Contrato: empréstimo junto ao Chelsea até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra



Reforço: Zé Rafael

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 26 de feveireiro

Último clube: Palmeiras

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027

Reforço: Igor Vinicius

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 28 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: São Paulo

Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028

Reforço: Willian Arão

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: Panathinaikos (Grécia)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026

Reforço: Gustavo Caballero

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: paraguaio

Idade: 23 anos

Data do anúncio: 24 de julho

Último clube: Nacional (PAR)

Contrato: até julho de 2029

Reforço: Mayke

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileira

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 30 de julho

Último clube: Palmeiras

Contrato: até o fim de 2027

Reforço: Victor Hugo

Posicionamento: meio-campo

Nacionalidade:brasileira

Idade: 21 anos

Data do anúncio: -

Último clube: Flamengo

Contrato: (empréstimo) até o fim de 2027

Reforço: Lautaro Díaz

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 28 anos

Data do anúncio: -

Último clube: Independiente del Valle

Contrato: (empréstimo) até o fim de 2026

