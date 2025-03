O Mirassol acertou a contratação do volante Matheus Bianqui, do Coritiba, para a disputa do Brasileirão da Série A. O jogador de 27 anos é esperado nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo até o final de 2025.

O Leão Caipira e o Coxa já negociavam há, pelo menos, uma semana para acertar a transferência de Matheus Bianqui. Atlético-GO e Maringá eram os outros interessados.

Contestado pela torcida alviverde, o meio-campista até estava nos planos do técnico Mozart, mas as partes entenderam que uma saída seria melhor para o momento. Matheus Bianqui possui contrato com o Coritiba até dezembro de 2026.

Nesta temporada, ele marcou dois gols e deu uma assistência em 10 partidas. Ao todo, entre 2023 e 2025, Matheus Bianqui tem seis gols e três assistências em 68 jogos.

Matheus Bianqui na partida Atlético-MG x Coritiba pelo Brasileirão. Foto: Gabriel Tha/Coritiba

Além de Matheus Bianqui, o Mirassol está próximo de acertar com outro volante do futebol paranaense. Zé Vitor, do Maringá, tem negociações avançadas e também é aguardado nos próximos dias para assinar vínculo de empréstimo até o final o ano.

Carreira de Matheus Bianqui

Revelado pelo Londrina, Matheus Bianqui ficou no Tubarão entre 2017 e 2021, com 93 partidas disputadas. Ele se transferiu em definitivo para o Maringá em 2022 e logo depois foi emprestado para a Chapecoense, onde fez quatro gols em 31 jogos.

De volta ao Dogão, em 2023, Matheus Bianqui se destacou no estadual e acertou com o Coritiba, que exerceu a compra ao final do empréstimo. Os valores não foram revelados, mas giram em torno de R$ 1 milhão.