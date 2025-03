Mirassol negocia com volante de semifinalista do Campeonato Paranaense

O Mirassol negocia a contratação do volante Zé Vitor, do Maringá, para a disputa do Campeonato Brasileiro. As tratativas estão avançadas e devem ser finalizadas ainda nesta semana.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os clubes alinham a duração do contrato de empréstimo e a liberação do jogador de 24 anos. Zé Vitor já ficou de fora do empate em 1 a 1 contra o Athletico no domingo (16), no Willie Davids, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense, por conta da negociação com o Mirassol.

Zé Vitor tem sido um dos destaques do Maringá no início da temporada. Ele marcou três gols em 13 partidas, entre estadual e Copa do Brasil. O Dogão é semifinalista do Paranaense e avançou para a terceira fase do torneio mata-mata nacional.

continua após a publicidade

Caso a contratação se concretize, Zé Vitor vai reencontrar o técnico Rafael Guanaes, com quem trabalhou no Operário-PR, em 2023. O treinador foi demitido do Atlético-GO e agora substitui Eduardo Barroca no comando do Mirassol.

Zé Vitor na partida entre Paraná Clube e Maringá, na Vila Capanema. Foto: Rodrigo Araújo/MFC

Zé Vitor foi indicado por Cuca no Athletico

Em 2024, Zé Vitor chamou a atenção do técnico Cuca. O volante marcou um gol e deu duas assistências em 18 jogos na campanha do vice-campeonato estadual, perdido justamente para o Athletico.

continua após a publicidade

O então treinador do Furacão pediu sua contratação, mas Zé Vitor teve pouco espaço na equipe rubro-negra. Ele viu o comandante sair do Athletico na 11ª rodada da Série A e fez apenas nove jogos - o contrato iria até maio de 2025, mas Zé Vitor acertou o retorno antecipado ao Maringá.