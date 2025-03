Rafinha se pronuncia sobre participação em jogo do Bayern

O lateral-direito Rafinha se pronunciou em suas redes sociais, na manhã desta terça-feira (18), após gerar uma polêmica por aparecer na tradicional Copa Beckenbauer, jogo festivo do Bayern de Munique, na Alemanha. O Coritiba havia comunicado que o jogador foi liberado para viajar ao país europeu para resolver "questões pessoais" no exterior, sem citar o evento. Segundo ele, nem o Coxa e nem sua assessoria sabiam da sua participação no jogo de lendas do clube bávaro.

A diretoria acreditava que ele viajado e logo retornaria para se reapresentar ao clube. Rafinha, inclusive, não foi relacionado para o amistoso contra o Santos, no Couto Pereira, no domingo (16), que terminou em goleada do Peixe por 4 a 1 diante da equipe paranaense.

Confira o pronunciamento de Rafinha após participação em jogo festivo do Bayern

Liguei meu telefone agora e vi que recebi muitas mensagens, e por respeito a todos vocês, preciso dar uma resposta. No começo da semana, recebi uma notificação sobre uma audiência que era obrigatória a minha presença em Munique, na Alemanha. Já tinha recebi antes, mas estava adiando por estar em competição… Informei à diretoria do Coritiba, ao treinador e eles prontamente me liberaram porque não havia nenhum amistoso confirmado até então.

Domingo viajei para Alemanha, segunda-feira (17), participei da audiência, mostrei aos diretores e ao treinador onde eu estava e o que fui realmente fazer. À noite, teve um evento do Bayern de Munique no qual eu já tinha sido convidado, mas não tinha confirmado que iria participar porque não era o motivo da minha viagem! Fui nesse torneio por livre e espontânea vontade, afinal, para que eu iria mentir uma coisa que já fiz muitas vezes desde quando estava no Olympiaco e no São Paulo? Sempre participei dos eventos do Bayern de Munique. Sempre sou convidado e me sinto privilegiado por esse reconhecimento.

O Coritiba nem sabia da existência desse torneio. Fui porque quis. Assumo toda responsabilidade e, se o que eu fiz é errado, o único responsável sou eu. Nem o Coritiba e nem minha assessoria faltaram com a verdade! O Bayern de Munique é notícia em todo mundo, jamais quis esconder alguma coisa que o mundo inteiro iria ver. Sempre respeitei todos os clubes que passei, e nunca tive um problema de indisciplina durante esses 21 anos de carreira.

Reforçando, a responsabilidade é toda minha e de mais ninguém. O Coritiba e toda diretoria não tem nada a ver com isso. Fui ao torneio e participei. Desculpe se alguém se sentiu desrespeitado, não era essa minha intenção. Grande abraço.

No jogo de lendas do Bayern de Munique, Rafinha era o único jogador ainda em atividade a participar do evento. O lateral-direito sagrou-se campeão do torneio que reuniu outras lendas do clube alemão como Ribéry, Robben, Lothar Matthäus, Paulo Sérgio e Élber, além de ex-jogadores de outros clubes como Milan, Real Madrid e Ajax.

Desde que voltou ao Coritiba, Rafinha entrou em campo em dez jogos - nove deles como titular - e concedeu uma assistência. O Coxa, por sua vez, foi eliminado nas quartas de final do Paranaense para o Maringá e também na Copa do Brasil, para o Ceilândia.