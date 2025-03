Ex-Coritiba tem atuação histórica no Campeonato Holandês

O atacante Igor Paixão teve uma grande noite no Campeonato Holandês ao marcar um hat-trick e ser decisivo para a goleada do Feyenoord sobre o Twente por 6 a 2. Além dos três gols, o amapaense revelado pelo Coritiba ainda deu duas assistências, sendo o grande nome da partida.

Com esta grande atuação, Paixão chegou a 11 gols na temporada, em 38 partidas, igualando os números da última temporada pelo clube holandês. Ele também atingiu a marca de 13 assistências no ano, reforçando sua importância na equipe treinada por Robin van Persie.

O brasileiro vem sendo uma das principais peças do Feyenoord nesta temporada, tendo marcado, inclusive, no jogo de ida contra o Milan pela Champions League, gol que garantiu a classificação do time para as oitavas de final da competição continental.

Com a vitória sobre o Twente, o Feyenoord alcançou a quarta colocação na Eredivisie, mantendo-se na briga pelas primeiras posições do torneio.

