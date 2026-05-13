Cruzeiro negocia contratação de Brian Rodríguez, do América-MEX

Com a proximidade da reabertura da janela do mercado de transferências, o Cruzeiro já mira novos reforços para a equipe comandada por Artur Jorge. O mais novo nome em pauta na Toca da Raposa II é o do atacante Brian Rodríguez, do América do México.

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Segundo apurou o Lance!, o atleta foi oferecido à Raposa, que estuda uma proposta oficial. Com a eliminação na Concacaf e na Liga MX, a equipe mexicana deverá promover uma série de saídas.

De olho no Torneio Apertura, a equipe poderá negociar mais de dez jogadores, entre eles, Brian Rodríguez. O próprio treinador André Jardine tem seu futuro incerto no clube.

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No entanto, para contratar Brian Rodríguez, o Cruzeiro terá que lidar com concorrência interna e externa. O jogador também é especulado em outros clubes brasileiros e da Europa. Além disso, a diretoria celeste terá que investir cerca de 10 milhões de euros.

Brian Rodríguez (Foto: Reprodução/Instagram @brianrodriguez_10)

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A informação do início das tratativas da Raposa pelo jogador foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Jogador já esteve na mira do Cruzeiro

Na última temporada, os mineiros já chegaram a conversar com os mexicanos pelo atacante, mas com mais iniciativa do lado celeste. Na época, ele foi um nome que agradava Leonardo Jardim, considerado de boa movimentação e bom no ataque.

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No entanto, naquela ocasião, o jogador tinha apenas mais um ano de contrato e estava insatisfeito pela demora pela renovação. Atualmente, seu vínculo vai até o meio de 2029.

Anteriormente, Brian Rodríguez já esteve na mira de Flamengo, Vasco e Santos. Revelado pelo Peñarol, ele passou por Los Angeles FC e Almería, antes de chegar ao futebol mexicano.

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