Neymar joga? Veja o que está em disputa em Coritiba x Santos pela Copa do Brasil
Equipes entram em campo na noite desta quarta-feira (13), no Couto Pereira, pelo jogo de volta da quinta fase
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O duelo entre Coritiba e Santos no Couto Pereira, marcado para a noite desta quarta-feira (13), pelo duelo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, deverá ter o atacante Neymar novamente entre os titulares do time paulista. E o camisa 10 tem motivo duplo para se destacar quando entrar em campo às 19h30 (de Brasília).
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Neymar ainda sonha com uma vaga na Seleção Brasileira do técnico Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo, que começa no mês que vem. Para isso, restam apenas dois jogos - ambos contra o Coxa - para que o camisa 10 mostre que está 100% para compor a lista de convocados. O primeiro será hoje e, o segundo, no domingo (17), mas pelo Brasileirão.
Além da chance por um sonho pessoal, Neymar também precisará assumir a responsabilidade pensando também no coletivo. Isso porque o primeiro jogo da Copa do Brasil terminou empatado sem gols e, portanto, o placar está aberto por uma vaga nas oitavas de final.
Caso o Santos seja eliminado no torneio nacional, deixará de arrecadar mais R$ 3 milhões em premiação e ainda amargará a dor de uma eliminação precoce. Com isso, a pressão sobre o Santos aumenta, uma vez que o time não vive um bom momento na temporada e precisa passar confiança a seu torcedor.
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Neymar também tem a missão de ajudar o Peixe a encerrar um jejum incômodo: a última vez que venceu uma partida pela Copa do Brasil foi em abril de 2023, quando bateu o Botafogo-SP por 1 a 0, na Vila Belmiro.
Desde então, o histórico é marcado por empates e eliminações precoces contra o Bahia, em 2023, pelas oitavas de final e nos pênaltis, e em 2025, quando empatou duas vezes com o CRB na terceira fase da competição e também foi eliminado nos penais. Em 2024, o Santos não disputou a competição após o rebaixamento no Brasileirão e a queda rápida no Paulistão.
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Provável escalação do Santos:
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías (João Ananias), Lucas Veríssimo e Escobar; João Schmidt, Oliva (Gustavo Henrique), Gabriel Bontempo e Barreal (Gabigol); Rollheiser e Neymar.
Retrospecto de Coritiba x Santos
63 jogos
Vitórias: 36
Empates: 12
Derrotas: 15
Gols pró: 110
Gols sofridos: 66
Somente partidas pela Copa do Brasil:
5 jogos
Vitórias: 02
Empates: 02
Derrotas: 01
Gols pró: 05
Gols sofridos: 02
Somente partidas pela Copa do Brasil no Couto Pereira:
2 jogos
Vitórias: 01
Empates: 00
Derrotas: 01
Gols pró: 01
Gols sofridos: 01
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