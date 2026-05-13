O duelo entre Coritiba e Santos no Couto Pereira, marcado para a noite desta quarta-feira (13), pelo duelo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, deverá ter o atacante Neymar novamente entre os titulares do time paulista. E o camisa 10 tem motivo duplo para se destacar quando entrar em campo às 19h30 (de Brasília).

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Neymar ainda sonha com uma vaga na Seleção Brasileira do técnico Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo, que começa no mês que vem. Para isso, restam apenas dois jogos - ambos contra o Coxa - para que o camisa 10 mostre que está 100% para compor a lista de convocados. O primeiro será hoje e, o segundo, no domingo (17), mas pelo Brasileirão.

Além da chance por um sonho pessoal, Neymar também precisará assumir a responsabilidade pensando também no coletivo. Isso porque o primeiro jogo da Copa do Brasil terminou empatado sem gols e, portanto, o placar está aberto por uma vaga nas oitavas de final.

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Caso o Santos seja eliminado no torneio nacional, deixará de arrecadar mais R$ 3 milhões em premiação e ainda amargará a dor de uma eliminação precoce. Com isso, a pressão sobre o Santos aumenta, uma vez que o time não vive um bom momento na temporada e precisa passar confiança a seu torcedor.

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Neymar também tem a missão de ajudar o Peixe a encerrar um jejum incômodo: a última vez que venceu uma partida pela Copa do Brasil foi em abril de 2023, quando bateu o Botafogo-SP por 1 a 0, na Vila Belmiro.

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Desde então, o histórico é marcado por empates e eliminações precoces contra o Bahia, em 2023, pelas oitavas de final e nos pênaltis, e em 2025, quando empatou duas vezes com o CRB na terceira fase da competição e também foi eliminado nos penais. Em 2024, o Santos não disputou a competição após o rebaixamento no Brasileirão e a queda rápida no Paulistão.

(Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

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Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías (João Ananias), Lucas Veríssimo e Escobar; João Schmidt, Oliva (Gustavo Henrique), Gabriel Bontempo e Barreal (Gabigol); Rollheiser e Neymar.

Retrospecto de Coritiba x Santos

63 jogos

Vitórias: 36

Empates: 12

Derrotas: 15

Gols pró: 110

Gols sofridos: 66

Somente partidas pela Copa do Brasil:

5 jogos

Vitórias: 02

Empates: 02

Derrotas: 01

Gols pró: 05

Gols sofridos: 02

Somente partidas pela Copa do Brasil no Couto Pereira:



2 jogos

Vitórias: 01

Empates: 00

Derrotas: 01

Gols pró: 01

Gols sofridos: 01

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