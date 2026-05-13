Marquinhos comemora retorno aos gramados pelo Cruzeiro: "Artur me tranquilizou"

Depois de sete meses, o atacante Marquinhos voltou a entrar em campo na última terça-feira (12), na vitória por 1 a 0 do Cruzeiro contra o Goiás. Após o jogo, ele falou sobre o retorno e o apoio do técnico Artur Jorge.

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– O Artur me tranquilizou, disse que eu teria os minutos para aproveitar, desfrutar de jogar. Estou muito feliz, mais ainda com a classificação, que era nosso objetivo principal nesse jogo – disse o jogador na zona mista.

– Foi um período muito longo, difícil, ficar tanto tempo sem fazer o que mais amo. Graças a Deus tive o apoio da minha família, companheiros. Espero aproveitar cada minuto dentro de campo pelo Cruzeiro. É seguir, temos um jogo muito difícil fora de casa. É continuar focado no restante da temporada – comentou Marquinhos.

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O ponta se recuperou de uma lesão grave no joelho sofrida no fim da última temporada. Marquinhos rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) em treinamento prévio para duelo contra o Palmeiras, em 24 de outubro de 2025. Além do problema, ele também teve uma lesão meniscal.

Cruzeiro x Goiás

Apesar dos milagres de Tadeu no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Goiás por 1 a 0, com gol de Kaio Jorge, e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o placar, o resultado agregado ficou 3 a 2 para os mineiros.

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Cruzeiro abre o placar e empilha chances no primeiro tempo

O jogo começou equilibrado no Mineirão, com o Goiás tendo mais a posse de bola e os donos da casa apostando em tabelas velozes no ataque. A primeira grande chance veio em jogada de Matheus Pereira com Romero, que terminou com chute de Kaio Jorge à esquerda do gol. Fabrício Bruno também levou perigo em cabeceio, mas Tadeu fez boa defesa. O goleiro esmeraldino fez mais um milagre em chute de Kaiki de fora da área. Mas quando Kaio Jorge teve sua chance, de pênalti, o arqueiro nada pôde fazer. 1 a 0 para a Raposa. Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu empilhando grandes chances.

Cruzeiro x Goiás (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Tadeu mantém o Goiás vivo, mas ataque não consegue empatar

Na segunda etapa, o técnico Daniel Paulista promoveu quatro mudanças e colocou o Esmeraldino para frente. A primeira chance de perigo do Goiás veio em cabeceio de Bruno Sávio. Do outro lado, a Raposa fez um segundo tempo mais comedido, mas assustou em chutes em sequência de Sinisterra, mas Tadeu seguiu salvando o Alviverde. Bruno Rodrigues teve a chance de matar o jogo aos 29 minutos, mas demorou para finalizar. Aos 39 minutos, Jonathan Jesus errou um passe dentro da área e Esli Garcia quase marcou novamente, mas Fabrício Bruno salvou seu companheiro de zaga. Nos acréscimos, Esli teve mais uma chance, igual a do Serra Dourada, mas acertou a trave de Otávio.

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