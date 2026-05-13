Otávio comemora momento no Cruzeiro e revela inspiração em goleiros de times da Série A

Titular do Cruzeiro, Otávio passou mais uma partida sem sofrer gols. Após a vitória por 1 a 0 contra o Goiás, o goleiro comemorou o momento no clube e revelou inspiração em goleiros que estão em outros clubes do Brasil.

continua após a publicidade

– Muito feliz pelas oportunidades. Poder estar retribuindo essa confiança, muito gratificante. Muito válido, momento que sempre esperei desde que cheguei à base em 2016. Minha inspiração, que eu vi na Toca de perto é o Brazão, o Rafael também, vi muito no profissional. Me inspiram muito – comentou Otávio.

Além disso, o arqueiro também detalhou o momento final da partida. O Cruzeiro levou um susto com chute de Esli que parou na trave direita.

– Momento difícil ali, no final do jogo, Goiás veio para cima, precisavam do resultado. Soubemos segurar o jogo, o resultado e fazer passar o tempo. Classificação foi merecida. Muito importante não sofrer gol. Individualmente dá confiança para trabalhar mais tranquilo. Para o time, muito importante não sofrer gol – analisou Otávio.

continua após a publicidade

Cruzeiro x Goiás

Apesar dos milagres de Tadeu no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Goiás por 1 a 0, com gol de Kaio Jorge, e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o placar, o resultado agregado ficou 3 a 2 para os mineiros.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro abre o placar e empilha chances no primeiro tempo

O jogo começou equilibrado no Mineirão, com o Goiás tendo mais a posse de bola e os donos da casa apostando em tabelas velozes no ataque. A primeira grande chance veio em jogada de Matheus Pereira com Romero, que terminou com chute de Kaio Jorge à esquerda do gol. Fabrício Bruno também levou perigo em cabeceio, mas Tadeu fez boa defesa. O goleiro esmeraldino fez mais um milagre em chute de Kaiki de fora da área. Mas quando Kaio Jorge teve sua chance, de pênalti, o arqueiro nada pôde fazer. 1 a 0 para a Raposa. Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu empilhando grandes chances.

continua após a publicidade

Cruzeiro x Goiás (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Tadeu mantém o Goiás vivo, mas ataque não consegue empatar

Na segunda etapa, o técnico Daniel Paulista promoveu quatro mudanças e colocou o Esmeraldino para frente. A primeira chance de perigo do Goiás veio em cabeceio de Bruno Sávio. Do outro lado, a Raposa fez um segundo tempo mais comedido, mas assustou em chutes em sequência de Sinisterra, mas Tadeu seguiu salvando o Alviverde. Bruno Rodrigues teve a chance de matar o jogo aos 29 minutos, mas demorou para finalizar. Aos 39 minutos, Jonathan Jesus errou um passe dentro da área e Esli Garcia quase marcou novamente, mas Fabrício Bruno salvou seu companheiro de zaga. Nos acréscimos, Esli teve mais uma chance, igual a do Serra Dourada, mas acertou a trave de Otávio.

+ Aposte em jogos do Cruzeiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.