Zagallo está entre os técnicos campeões na Seleção Brasileira. (Foto: Satiro Sodre/AGIF)







Publicada em 07/10/2024 - 13:00

Os técnicos campeões na Seleção Brasileira são aqueles que alcançaram o auge do sucesso no futebol internacional, conquistando títulos importantes como a Copa do Mundo e a Copa América. O Brasil, conhecido por seu talento em campo, também teve comandantes que souberam liderar a equipe em grandes competições, conquistando troféus que consolidaram a Seleção como uma das mais vitoriosas do futebol mundial.

Zagallo é o técnico com mais títulos pelo Brasil; veja a lista dos comandantes (Foto: Reprodução)

Ao longo das décadas, alguns técnicos conseguiram se destacar não apenas pelo número de jogos ou tempo no cargo, mas também pelos títulos acumulados, contribuindo para a rica história da Seleção. Vamos explorar quem são esses técnicos campeões e como eles conseguiram alcançar esses feitos.

Técnicos campeões na Seleção

Top 5 técnicos campeões na Seleção: 1. Mário Zagallo – 2 Copas do Mundo (1970 como técnico, 1994 como coordenador)

Mário Jorge Lobo Zagallo é um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. Além de ter sido bicampeão mundial como jogador em 1958 e 1962, Zagallo entrou para a história ao conquistar a Copa do Mundo de 1970 como técnico, liderando uma das seleções mais lendárias de todos os tempos, com Pelé, Tostão, Rivelino e Jairzinho.

Ele é o único a ter vencido a Copa tanto como jogador quanto como técnico, o que faz de Zagallo um dos técnicos campeões na Seleção mais icônicos. Além do título de 1970, Zagallo também desempenhou um papel fundamental na conquista da Copa do Mundo de 1994, quando foi coordenador técnico da equipe dirigida por Carlos Alberto Parreira. Isso o coloca em uma posição única como uma das maiores lendas do futebol brasileiro. Além disso, Zagallo tem três títulos pela Seleção.

2. Carlos Alberto Parreira – 1 Copa do Mundo (1994)

Carlos Alberto Parreira é outro técnico que faz parte do seleto grupo de campeões do mundo. Em 1994, ele levou a Seleção Brasileira ao tetracampeonato nos Estados Unidos, encerrando um jejum de 24 anos sem títulos mundiais. O time de Parreira era conhecido por sua organização tática e por contar com grandes nomes, como Romário, Bebeto e Dunga. Parreira também teve outras passagens pela Seleção, como em 2006, mas seu legado está firmemente associado ao título de 1994, que o consagrou como um dos técnicos campeões na Seleção Brasileira. Parreira também tem 3 títulos pela Seleção.

3. Luiz Felipe Scolari – 1 Copa do Mundo (2002)

Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Felipão, é outro nome que figura entre os técnicos que mais foram campeões na Seleção Brasileira. Ele foi o comandante do pentacampeonato mundial em 2002, liderando uma equipe estrelada por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Sob sua direção, o Brasil conquistou o título com uma campanha invicta, tornando-se a primeira seleção a vencer cinco Copas do Mundo.

Além da vitória no Mundial de 2002, Scolari também foi o técnico da Seleção na conquista da Copa das Confederações de 2013. Embora tenha sofrido a dolorosa derrota por 7 a 1 contra a Alemanha em 2014, Felipão será sempre lembrado como um dos mais bem-sucedidos técnicos campeões na Seleção.

4. Aymoré Moreira – 1 Copa do Mundo (1962)

Aymoré Moreira foi o técnico que comandou a Seleção Brasileira ao bicampeonato mundial em 1962, no Chile. Embora o Brasil tenha perdido Pelé por lesão ainda no início do torneio, Aymoré soube montar um time competitivo que contava com jogadores como Garrincha, Didi e Vavá, que levaram o Brasil ao título. A capacidade de Moreira de lidar com adversidades, como a ausência de Pelé, e ainda assim conquistar o título mundial, garantiu seu lugar entre os técnicos campeões na Seleção.

5. Vicente Feola – 1 Copa do Mundo (1958)

Vicente Feola é outro nome icônico na história do futebol brasileiro. Ele foi o técnico que liderou o Brasil ao seu primeiro título mundial, em 1958, na Suécia. Feola foi responsável por montar a equipe que revelou Pelé ao mundo, além de comandar jogadores como Garrincha, Zito e Nilton Santos. O título de 1958 foi um marco histórico, e Feola é lembrado como o técnico que colocou o Brasil no mapa do futebol mundial. Sua contribuição o coloca entre os mais importantes técnicos campeões na Seleção Brasileira.

Outros técnicos campeões na Seleção

Além dos grandes nomes já citados, outros técnicos também conquistaram títulos importantes pela Seleção Brasileira, principalmente em competições como a Copa América e a Copa das Confederações:

Tite – Copa América (2019)

Dunga – Copa América (2007) e Copa das Confederações (2009)

Jair Pereira – Copa América (1989)

Esses técnicos desempenharam papéis fundamentais no sucesso da Seleção Brasileira em torneios continentais e internacionais, reforçando a posição do Brasil como uma potência do futebol mundial.