Técnicos longevos na Seleção: os comandantes com mais jogos

07/10/2024

O cargo de técnico da Seleção Brasileira é um dos mais desafiadores no futebol mundial. Liderar a equipe com o maior número de títulos em Copas do Mundo exige competência, visão tática e a capacidade de gerir grandes talentos sob constante pressão. Os técnicos longevos na Seleção Brasileira são aqueles que conseguiram não apenas sustentar o cargo por mais tempo, mas também deixar uma marca profunda no futebol nacional, acumulando muitos jogos à frente do time.

Com diversas Copas do Mundo, Copas América e amistosos internacionais, esses técnicos comandaram a Seleção em inúmeras competições, somando importantes vitórias ao longo dos anos. Vamos conhecer os principais nomes que lideraram o Brasil em mais jogos e como eles se destacaram em suas passagens pelo comando da equipe.

Técnicos mais longevos na Seleção

1. Zagallo – 139 jogos, 100 vitórias, 29 empates e 10 derrotas

Mário Jorge Lobo Zagallo é o técnico com mais jogos no comando da Seleção Brasileira, totalizando 139 partidas. Zagallo liderou a equipe em três períodos distintos, sendo o mais memorável o tricampeonato mundial em 1970, quando o Brasil apresentou ao mundo uma das seleções mais talentosas da história. Ao longo de suas três passagens, Zagallo acumulou 100 vitórias, 29 empates e apenas 10 derrotas. Além da Copa de 1970, Zagallo também esteve presente na campanha do vice-campeonato mundial de 1998 como técnico e no tetracampeonato em 1994, atuando como coordenador técnico. Sua contribuição para o futebol brasileiro o coloca entre os maiores nomes da história da Seleção.

2. Carlos Alberto Parreira – 117 jogos, 64 vitórias, 39 empates e 14 derrotas

Carlos Alberto Parreira é outro técnico longevo e bem-sucedido na Seleção Brasileira. Ao todo, Parreira comandou o time em 117 jogos, conquistando 64 vitórias, 39 empates e sofrendo apenas 14 derrotas. Seu maior feito foi a conquista do tetracampeonato mundial em 1994, nos Estados Unidos, quando o Brasil encerrou um jejum de 24 anos sem títulos. Parreira teve outras passagens importantes pela Seleção, incluindo a Copa do Mundo de 2006, além de desempenhar um papel como coordenador técnico em 2014. Sua longevidade reflete sua capacidade de adaptação e conhecimento profundo do futebol.

3. Dunga – 84 jogos, 58 vitórias, 17 empates e 9 derrotas

Dunga, capitão do tetra em 1994, também teve uma passagem marcante como técnico da Seleção Brasileira, dirigindo o time em 84 partidas. Durante seus dois períodos no comando (2006-2010 e 2014-2016), ele acumulou 58 vitórias, 17 empates e 9 derrotas. Dunga foi um dos técnicos que trouxe uma filosofia de futebol mais pragmática e disciplinada. Embora sua segunda passagem tenha sido marcada por algumas críticas, ele conquistou a Copa América de 2007 e a Copa das Confederações de 2009, consolidando seu nome entre os técnicos vitoriosos da história da Seleção.

4. Tite – 81 jogos, 60 vitórias, 15 empates e 6 derrotas

Adenor Leonardo Bacchi, conhecido como Tite, é o quarto técnico com mais jogos pela Seleção Brasileira, tendo comandado a equipe em 81 partidas. Sob sua liderança, o Brasil alcançou 60 vitórias, 15 empates e sofreu apenas 6 derrotas. Tite foi responsável por levar o Brasil à conquista da Copa América de 2019, além de classificar o time de maneira invicta para a Copa do Mundo de 2022. Com um estilo de jogo que valoriza o equilíbrio entre defesa e ataque, Tite foi respeitado por sua visão tática e por implementar uma mentalidade de equipe sólida e consistente.

5. Vicente Feola – 68 jogos, 51 vitórias, 11 empates e 6 derrotas

Vicente Feola é um dos nomes mais importantes da história do futebol brasileiro, sendo o técnico que liderou o Brasil ao seu primeiro título mundial, em 1958. Ao todo, Feola dirigiu a Seleção Brasileira em 68 jogos, acumulando 51 vitórias, 11 empates e apenas 6 derrotas. Feola foi o responsável por revelar Pelé ao mundo e comandar a equipe com grandes jogadores como Garrincha e Didi. Seu legado como o técnico que trouxe o primeiro título mundial para o Brasil o coloca entre os maiores técnicos da história do país.

Outros técnicos longevos na Seleção

Além dos comandantes mencionados, outros técnicos também marcaram época e foram responsáveis por um grande número de partidas à frente da Seleção Brasileira: