O técnico do Coritiba, Mozart, criticou o novo calendário do futebol brasileiro, divulgado na semana passada. A manifestação aconteceu após a vitória por 2 a 0 contra o Botafogo-SP, pela 30ª rodada da Série B, no Couto Pereira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Existe muita teoria, muita história, muito achismo. Mas provavelmente quem define essas datas não tem a mínima ideia do que é o dia a dia de um clube, do trabalho que é uma comissão técnica, que os jogadores fazem - afirmou, em entrevista coletiva.

Entre as mudanças, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reduziu as datas do estaduais: o Paranaense, por exemplo, passou de 17 para 12. O torneio começa em 7 de janeiro, uma quarta-feira, e termina em 7 de março, um sábado.

continua após a publicidade

Já a Série B termina em 22 de novembro, com a pré-temporada prevista para iniciar em 21 de dezembro. Caso confirme o acesso, já que é o atual líder, o Coxa estreia na Série A em 28 de janeiro, duas semanas depois do início do Paranaense. O Brasileirão, que antes começava em abril, agora será disputado durante toda a temporada.

- Estamos no mês 10. Então, praticamente estamos entrando no décimo mês de treino, de jogo, de crítica, de elogio. Chega esse momento e pensar que já tem jogo 7 de janeiro. Assim, só entende a realidade de um clube de futebol quem está no ‘chão da fábrica' - completou o treinador.

continua após a publicidade

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Com passagens por Itália e Rússia, como jogador, Mozart comparou o futebol brasileiro com a Europa. Ele reafirmou que começar o estadual tão cedo não é benéfico.

- Eu tive a oportunidade de jogar 12 anos fora do país. O Brasil é o único lugar que tem estadual e realmente não é uma tarefa simples montar um calendário num país que tem quatro meses de Estadual (agora reduzi para dois meses). É um desafio, e eu acredito que não é tão simples assim de você desenhar um calendário anual. Mas jogar 7 de janeiro com certeza está longe do ideal. Depois de uma temporada tão difícil como nós estamos tendo em questão de parte física, em questão mental - concluiu.

Novo calendário do futebol brasileiro

Estaduais: 11 de janeiro a 8 e março (11 datas)

Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro

Aumento de 92 para 126 clubes

Até quarta fase: jogo único

Todos os clubes da Série A entram na 5ª fase, em jogos de ida e volta

Final em jogo único, encerrando o calendário do futebol brasileiro

Brasileirão - Série A - 28 de janeiro a 2 de dezembro

Mesma fórmula, mas competição passa a ser jogada o ano inteiro

Série B - 21 de março a 28 de novembro

Mesma fórmula de disputa

Série C - 5 de abril a 25 de outubro

Em 2026: mesmo formato, com 20 clubes, mas com apenas dois rebaixados

Em 2027: mesmo formato, mas com 24 clubes; dois rebaixados, mas seis clubes subirão da C

Em 2028: mudança de formato, com os 28 clubes formando dois grupos de 14 em ida e volta; seis rebaixados

Série D - 5 de abril a 13 de setembro

Aumento para de 64 para 96 clubes, com mínimo de dez partidas para cada um deles; finalistas chegarão a 22 jogos

Copa do Nordeste - 25 de março a 7 de junho

Aumento de 16 para 20 clubes

Copa Verde - 25 de março a 7 de junho

Mantido o número de 24 clubes, com divisão de conferências entre a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste

Copa Sul-Sudeste - 25 de março a 7 de junho

Nova competição, com 12 clubes; pelo menos seis jogos para cada participante

*Clubes que participam de competições da Conmebol não disputam os regionais

- As mudanças têm duas razões: reduzir a carga de jogos de nossa elite do futebol, e ampliar as possibilidades de competições nacionais a equipes que, há muito tempo, passam meses inativos - disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

Além do calendário do futebol regular, a temporada de 2026 terá ainda a Copa do Mundo entre 11 de junho e 19 de julho, período em que nenhum jogo oficial poderá ser disputado.

Coritiba na Série B

Com duas vitórias seguidas, o Coritiba recuperou e manteve na liderança da Série B, com 53 pontos, a oito jogos do fim. A distância para a Chapecoense, primeiro time fora do G-4, é de seis pontos.