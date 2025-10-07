Técnico do Coritiba detona novo calendário do futebol brasileiro: ‘Muita teoria’
Mozart critica o início do estadual em 7 de janeiro
O técnico do Coritiba, Mozart, criticou o novo calendário do futebol brasileiro, divulgado na semana passada. A manifestação aconteceu após a vitória por 2 a 0 contra o Botafogo-SP, pela 30ª rodada da Série B, no Couto Pereira.
- Existe muita teoria, muita história, muito achismo. Mas provavelmente quem define essas datas não tem a mínima ideia do que é o dia a dia de um clube, do trabalho que é uma comissão técnica, que os jogadores fazem - afirmou, em entrevista coletiva.
Entre as mudanças, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reduziu as datas do estaduais: o Paranaense, por exemplo, passou de 17 para 12. O torneio começa em 7 de janeiro, uma quarta-feira, e termina em 7 de março, um sábado.
Já a Série B termina em 22 de novembro, com a pré-temporada prevista para iniciar em 21 de dezembro. Caso confirme o acesso, já que é o atual líder, o Coxa estreia na Série A em 28 de janeiro, duas semanas depois do início do Paranaense. O Brasileirão, que antes começava em abril, agora será disputado durante toda a temporada.
- Estamos no mês 10. Então, praticamente estamos entrando no décimo mês de treino, de jogo, de crítica, de elogio. Chega esse momento e pensar que já tem jogo 7 de janeiro. Assim, só entende a realidade de um clube de futebol quem está no ‘chão da fábrica' - completou o treinador.
Com passagens por Itália e Rússia, como jogador, Mozart comparou o futebol brasileiro com a Europa. Ele reafirmou que começar o estadual tão cedo não é benéfico.
- Eu tive a oportunidade de jogar 12 anos fora do país. O Brasil é o único lugar que tem estadual e realmente não é uma tarefa simples montar um calendário num país que tem quatro meses de Estadual (agora reduzi para dois meses). É um desafio, e eu acredito que não é tão simples assim de você desenhar um calendário anual. Mas jogar 7 de janeiro com certeza está longe do ideal. Depois de uma temporada tão difícil como nós estamos tendo em questão de parte física, em questão mental - concluiu.
Novo calendário do futebol brasileiro
Estaduais: 11 de janeiro a 8 e março (11 datas)
Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro
Aumento de 92 para 126 clubes
Até quarta fase: jogo único
Todos os clubes da Série A entram na 5ª fase, em jogos de ida e volta
Final em jogo único, encerrando o calendário do futebol brasileiro
Brasileirão - Série A - 28 de janeiro a 2 de dezembro
Mesma fórmula, mas competição passa a ser jogada o ano inteiro
Série B - 21 de março a 28 de novembro
Mesma fórmula de disputa
Série C - 5 de abril a 25 de outubro
Em 2026: mesmo formato, com 20 clubes, mas com apenas dois rebaixados
Em 2027: mesmo formato, mas com 24 clubes; dois rebaixados, mas seis clubes subirão da C
Em 2028: mudança de formato, com os 28 clubes formando dois grupos de 14 em ida e volta; seis rebaixados
Série D - 5 de abril a 13 de setembro
Aumento para de 64 para 96 clubes, com mínimo de dez partidas para cada um deles; finalistas chegarão a 22 jogos
Copa do Nordeste - 25 de março a 7 de junho
Aumento de 16 para 20 clubes
Copa Verde - 25 de março a 7 de junho
Mantido o número de 24 clubes, com divisão de conferências entre a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste
Copa Sul-Sudeste - 25 de março a 7 de junho
Nova competição, com 12 clubes; pelo menos seis jogos para cada participante
*Clubes que participam de competições da Conmebol não disputam os regionais
- As mudanças têm duas razões: reduzir a carga de jogos de nossa elite do futebol, e ampliar as possibilidades de competições nacionais a equipes que, há muito tempo, passam meses inativos - disse o presidente da CBF, Samir Xaud.
Além do calendário do futebol regular, a temporada de 2026 terá ainda a Copa do Mundo entre 11 de junho e 19 de julho, período em que nenhum jogo oficial poderá ser disputado.
Coritiba na Série B
Com duas vitórias seguidas, o Coritiba recuperou e manteve na liderança da Série B, com 53 pontos, a oito jogos do fim. A distância para a Chapecoense, primeiro time fora do G-4, é de seis pontos.
- Coritiba x Atlético-GO: quinta (9), às 21h35, Couto Pereira
- Cuiabá x Coritiba: domingo (12), às 20h30, Arena Pantanal
- Coritiba x Athletico: domingo (19), às 18h30, Couto Pereira
