O Coritiba se manifestou na tarde desta segunda-feira (6) em apoio a um ex-jogador do clube. O meia Everton Ribeiro, atualmente no Bahia, revelou que foi diagnosticado com câncer.
- O Coritiba deseja toda a força do mundo pra você, @evertonri! 💚 Estamos em oração e na torcida pela sua recuperação. Você já fez muita gente sorrir com a camisa Coxa-Branca, e agora é a nossa vez de te apoiar! 🙏🏽 - publicou, nas redes sociais.
O jogador do Tricolor de Aço compartilhou que foi diagnosticado com câncer na tereoide há cerca de um mês. No post, ele diz que foi submetido à cirurgia nesta manhã e segue em recuperação.
Apesar do procedimento, o camisa 10 do Bahia esteve em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo no domingo (5), um dia antes da cirurgia, na Arena Fonte Nova. Ele foi substituído aos 42 minutos do segundo tempo para entrada de Kauê.
Everton Ribeiro, inclusive, participou de todas as partidas do Bahia no último mês. Foram oito partidas no período. Na temporada, já são 53 jogos do meia com a camisa tricolor, com três gols e cinco assistências somadas.
Veja a mensagem de Everton Ribeiro
- Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos - escreveu o jogador.
Everton Ribeiro no Coritiba
Everton Ribeiro atuou com a camisa coxa-branca entre 2011 e 2012, vindo em definitivo do Corinthians, por R$ 1,5 milhão. Ao todo, ele fez 20 gols e deu cinco assistências em 82 partidas.
Pelo Coritiba, ele conquistou o bicampeonato paranaense e esteve na duas campanhas dos vices da Copa do Brasil, em derrotas para Palmeiras e Vasco. Em 2013, o meia foi vendido ao Cruzeiro por R$ 4 milhões.
Coritiba na Série B
Com duas vitórias seguidas, o Coritiba recuperou e manteve na liderança da Série B, com 53 pontos, a oito jogos do fim. A distância para a Chapecoense, primeiro time fora do G-4, é de seis pontos.
- Coritiba x Atlético-GO: quinta (9), às 21h35, Couto Pereira
- Cuiabá x Coritiba: domingo (12), às 20h30, Arena Pantanal
- Coritiba x Athletico: domingo (19), às 18h30, Couto Pereira
