O Batel dispensou o jogador acusado de injúria racial no jogo contra o Nacional-PR no sábado (4), pela terceira rodada da Taça FPF. Em nota oficial, o clube paranaense afirmou que rescindiu o contrato do volante Diego, 21 anos.

De acordo com o Batel, o atleta se apresentou à Polícia Civil do Paraná (PCPR) por conta da acusação do jogador PV, do Nacional. Em seguida ao depoimento, Diego foi informado que não faz mais parte do elenco na temporada.

A diretoria do clube afirmou que "vai colaborar com as autoridades para que os fatos sejam esclarecidos e que as medidas cabíveis sejam devidamente aplicadas". A PCPR, que já escutou os dois atletas, instaurou inquérito para investigar o caso nesta segunda-feira (6).

- Meu posicionamento já foi dado perante a delegacia, e eu acho que vai ser esclarecido mais pra frente pela polícia, pela Justiça, enfim. Mas eu quero deixar claro que tudo foi causado por uma briga e após ser cuspido na cara pelo jogador do Nacional. Essa é a minha palavra - disse Diego, atleta acusado de injúria racial, ao ge.

Já PV, que reagiu ao suposto insulto, com um soco no adversário, afirmou que não é a favor da violência e que "quem é da cor vai entender minha reação". O zagueiro de 27 anos pediu que casos como esse "sejam resolvidos e não julgados como vitimismo ou algo do tipo".

- Por meio dessa foto quero deixar minha indignação com o ocorrido do último jogo que fui vítima de racismo, não sou a favor da violência mas parece q só assim eles sentem na pele. Quem é da cor vai entender minha reação, espero que a justiça seja feita e que casos como esse não só no futebol sejam resolvidos e não julgados como vitimismo ou algo do tipo. Agradeço ao @nacionalacpr_ por todo suporte e ajuda nesse momento e por todas a mensagens de apoio que venho recebendo. Fogo nos racistas ✊🏿🔥 #racismoécrime -

Entenda o caso da suposta injúria racial

O jogo entre Batel e Nacional foi marcado por uma agressão e uma denúncia de injúria racial. Aos 41 minutos do segundo tempo, o zagueiro PV, do Nacional, acertou um soco no volante Diego, do Batel, após afirmar ter sido alvo de ofensas raciais. O árbitro, ao ser informado, acionou o protocolo antirracismo, cruzando os punhos em “X”.

Diego caiu no gramado com sangramento e precisou de atendimento médico. A ambulância entrou em campo para prestar socorro, e o jogo ficou paralisado por cerca de 17 minutos até a chegada de um novo veículo. PV foi expulso por agressão.

A confusão começou depois de uma falta de ataque. PV foi conversar com o árbitro, recebeu ofensas de Luís Hyago e, em seguida, de Diego, antes de reagir com o soco.

A partida terminou com vitória do Batel por 1 a 0, resultado que garantiu a classificação da equipe e eliminou o Nacional-PR da competição. A Taça FPF, que conta com a participação de 10 clubes — entre eles Athletico e Coritiba, que utilizam elencos alternativos —, vale uma vaga na Copa do Brasil de 2026.

Nota oficial do Batel

"O Batel Guarapuava informa que, após apresentar-se às autoridades competentes em relação à ocorrência registrada na partida de ontem, contra o Nacional, o atleta envolvido foi imediatamente desligado de suas atividades e não integra mais o elenco profissional do clube.

O Batel reafirma seu compromisso com o respeito, a igualdade e os direitos humanos, repudiando veementemente qualquer forma de preconceito, racismo ou discriminação.

O clube continuará colaborando integralmente com as autoridades, para que os fatos sejam esclarecidos e as medidas legais cabíveis sejam devidamente aplicadas".

Confira a nota oficial do Nacional

"O Nacional Atlético Clube vem a público manifestar seu total repúdio a qualquer ato de racismo.

Durante a partida deste sábado (04), válida pela 3ª rodada da Taça FPF 2025, no minuto 40:57 do segundo tempo, o nosso atleta PV foi vítima de uma ofensa racista praticada pelo jogador nº 8 da equipe do Batel, Diego.

O racismo é crime e não pode ser tolerado em hipótese alguma. Esse tipo de atitude fere não apenas o nosso atleta, mas também os valores do esporte e da sociedade.

O clube repudia com veemência qualquer ato discriminatório e reforça seu compromisso na luta por um futebol limpo, justo e igualitário, onde respeito e dignidade sejam prioridades.

Esperamos que os órgãos competentes tomem as medidas cabíveis e que casos como este não se repitam".

Nota oficial da FPF sobre suposta injúria racial e agressão

"Combater o racismo é um compromisso da Federação Paranaense de Futebol. Repudiamos o ocorrido na partida entre Batel x Nacional pela Taça FPF neste sábado (04), em Guarapuava.

Após uma situação de jogo que causou confusão na área, o zagueiro do Nacional acabou expulso por agressão contra um jogador do Batel, ao supostamente reagir a uma injúria racial, desferindo um soco no adversário.

O árbitro da partida, Diego Ruan Pacondes da Silva, seguiu o protocolo global antirracismo da FIFA, com o gesto característico dos braços cruzados, sinalizando o ocorrido, e a partida ficou parada por cerca de 18 minutos.

Racismo não!

A FPF mantém campanhas permanentes antirracismo nos estádios (com placas, cartazes e faixas), no site e redes sociais e lançou em 2005 um vídeo explicativo sobre o protocolo da FIFA contra o racismo. Também reiteramos nosso posicionamento contra a violência no futebol, dentro e fora dos gramados.

Os atos desse sábado serão encaminhados e julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná."