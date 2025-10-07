Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (07/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça (7)
Quem joga no futebol hoje? Neste terça-feira (7), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da série B do Brasileirão, do Mundial Sub-20, da Copa Maria Bonita e entre outros mais.
A programação do futebol inclui um duelo pelo futebol feminino na Copa Maria Bonita entre Atlético-PI e Bahia, enquanto na Europa, a quinta divisão do Campeonato Inglês apresenta o confronto entre Scunthorpe e Morecambe. Pelo Mundial Sub-20, a Ucrânia enfrenta a Espanha e o Chile joga contra o México em partidas importantes do torneio.
No cenário nacional de base, o Brasileirão Sub-17 terá os embates entre Athletico-PR e Atlético-MG, seguido por Palmeiras e Grêmio. Fechando a agenda, a Série B do Brasileirão promete emoções com os jogos entre Amazonas e Criciúma, e Botafogo-SP contra o Paysandu.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 7 de outubro de 2025)
Brasileirão Série B
Amazonas x Criciúma – 20h – Disney+
Botafogo-SP x Paysandu – 21h35 – RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+
Mundial sub-20
Ucrânia sub-20 x Espanha sub-20 – 16h30 – Sportv, CazéTV e FIFA+
Chile sub-20 x México sub-20 – 20h – Sportv 3, CazéTV e FIFA+
Copa Maria Bonita
Atlético-PI (F) x Bahia (F) – 15h30 – Canal GOAT
Campeonato Inglês (quinta divisão)
Scunthorpe x Morecambe – 15h45 – DAZN
Brasileirão sub-17
Athletico-PR sub-17 x Atlético-MG sub-17 – 19h – Sportv
Palmeiras sub-17 x Grêmio sub-17 – 21h30 – Sportv
