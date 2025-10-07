Quem joga no futebol hoje? Neste terça-feira (7), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da série B do Brasileirão, do Mundial Sub-20, da Copa Maria Bonita e entre outros mais.

A programação do futebol inclui um duelo pelo futebol feminino na Copa Maria Bonita entre Atlético-PI e Bahia, enquanto na Europa, a quinta divisão do Campeonato Inglês apresenta o confronto entre Scunthorpe e Morecambe. Pelo Mundial Sub-20, a Ucrânia enfrenta a Espanha e o Chile joga contra o México em partidas importantes do torneio.

No cenário nacional de base, o Brasileirão Sub-17 terá os embates entre Athletico-PR e Atlético-MG, seguido por Palmeiras e Grêmio. Fechando a agenda, a Série B do Brasileirão promete emoções com os jogos entre Amazonas e Criciúma, e Botafogo-SP contra o Paysandu.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 7 de outubro de 2025)

Brasileirão Série B

Amazonas x Criciúma – 20h – Disney+

Botafogo-SP x Paysandu – 21h35 – RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+

Mundial sub-20

Ucrânia sub-20 x Espanha sub-20 – 16h30 – Sportv, CazéTV e FIFA+

Chile sub-20 x México sub-20 – 20h – Sportv 3, CazéTV e FIFA+

Jogos de hoje: após eliminar o Brasil, a Espanha enfrenta a Ucrânia pelo Mundial Sub-20 (Photo by Javier TORRES / AFP)

Copa Maria Bonita

Atlético-PI (F) x Bahia (F) – 15h30 – Canal GOAT

Campeonato Inglês (quinta divisão)

Scunthorpe x Morecambe – 15h45 – DAZN

Brasileirão sub-17

Athletico-PR sub-17 x Atlético-MG sub-17 – 19h – Sportv

Palmeiras sub-17 x Grêmio sub-17 – 21h30 – Sportv

