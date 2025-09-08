Corinthians terá reforços após Data Fifa para decisão na Copa do Brasil contra o Athletico

O Corinthians segue em preparação para o duelo decisivo contra o Athletico-PR, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, marcado para quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Enquanto o elenco segue a preparação para o jogo decisivo, alguns jogadores foram convocados para suas seleções durante a Data Fifa e não participaram integralmente das sessões de treino.

continua após a publicidade

EXCLUSIVO: Na Seleção, Hugo Souza abre o jogo sobre Ancelotti, Tite e Dorival

Memphis Depay brilhou com a camisa da Holanda. No domingo, o atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia e se isolou como maior artilheiro da história do país. Dias antes, no empate por 1 a 1 contra a Polônia, Depay deu a assistência para o gol da Laranja Mecânica, anotado por Dumfries, e alcançou Sneijder como maior garçom da seleção, ambos agora com 33 passes decisivos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O zagueiro Félix Torres, que participou dos minutos finais do empate sem gols do Equador diante do Paraguai, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A equipe equatoriana volta a campo nesta terça-feira (9), em Guayaquil, contra a Argentina.

continua após a publicidade

Os demais jogadores do Corinthians chamados por suas seleções não entraram em campo. O goleiro Hugo Souza permaneceu no banco na vitória do Brasil sobre o Chile, enquanto o atacante Romero também não foi utilizado no empate do Paraguai com o Equador. Já o venezuelano José Martínez sequer foi relacionado para a partida da sua seleção.

Pensando na logística de retorno, o Corinthians fretou um voo para Hugo Souza, que jogará com a Seleção Brasileira na terça-feira contra a Bolívia e deverá estar à disposição de Dorival Júnior já no dia seguinte. Depay, por outro lado, não exigirá cuidados especiais, já que sua última atuação pela Holanda aconteceu no domingo, garantindo tempo suficiente para regressar a São Paulo antes do confronto da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Dorival Júnior deve ganhar reforços importantes para o confronto decisivo da Copa do Brasil. O lateral direito Matheuzinho e o atacante Yuri Alberto voltaram a treinar normalmente ao longo da última semana e devem estar à disposição. Yuri surpreendeu ao retornar em apenas 21 dias após cirurgia de hérnia inguinal, enquanto Matheuzinho ficou fora do Dérbi por causa de uma sobrecarga no músculo posterior da coxa direita.

Por outro lado, o volante Raniele, que trata uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e o atacante André Carrillo, ainda em recuperação de cirurgia no tornozelo esquerdo, seguem entregues ao departamento médico. O Timão fará mais dois treinos antes do duelo contra o Athletico, na quarta-feira, às 21h30, em Itaquera.