Athletico x Corinthians: duelos na Copa do Brasil têm goleada histórica e show de Ronaldo Fenômeno

Athletico e Corinthians iniciam pela quarta vez uma disputa na história da Copa do Brasil, competição criada em 1989. O jogo de ida das quartas de final acontece nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.

Os confrontos anteriores entre Furacão e Coringão são marcados por classificações alvinegras, mas também por goleada e um Ronaldo Fenômeno decisivo. Na época, os jogos aconteceram no primeiro semestre e em meio às finais dos estaduais. Confira abaixo:

Corinthians x Athletico (1997): goleada histórica

A primeira vez que Athletico e Corinthians se enfrentaram na Copa do Brasil foi nas quartas de final de 1997. Na ida, no Pacaembu, o Furacão venceu por 2 a 1 com gols Andrei e Nowak - Souza descontou para o Coringão.

Na volta, aconteceu a maior goleada do duelo, independente de competição. A equipe de Jair Pereira jogava pelo empate, mas viu o time de Nelsinho Baptista ser arrasador no Pinheirão, com quase 40 mil pessoas.

Em oito minutos, dos 32 até os 40 do primeiro tempo, o Corinthians marcou quatro gols: Souza, Donizete e Mirandinha, duas vezes. Oséas descontou no segundo tempo, mas Donizete e Miradinha fizeram mais dois gols. Nos acréscimos, Andrei fez o segundo atleticano.

Na semifinal, o Corinthians acabou eliminado para o Grêmio, que se sagrou campeão em cima do Flamengo. Já no estadual, duas semanas depois, conquistou a taça ao ganhar o quadrangular final - São Paulo ficou com o vite.

Corinthians x Athletico (2001): Ewerthon decide

O segundo encontro de rubro-negros e alvinegros foi novamente nas quartas de final, dessa vez de 2001. Além da Copa do Brasil, o Athletico estava na final do Campeonato Paranaense.

A partida de ida terminou em 0 a 0, no Pacaembu. Na volta, na Arena da Baixada, o Furacão novamente não conseguiu confirmar o bom placar do primeiro jogo, e o atacante Ewerthon marcou o gol do Corinthians, aos seis minutos do segundo tempo.

Apesar da eliminação, o Athletico teve um ano extremamente positivo ao empatar três vez com o Paraná e conquistar o título estadual, com Flávio Lopes de treinador, além de conseguir a conquista inédita do Campeonato Brasileiro contra o São Caetano sob comando de Geninho.

Já o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo passou pelo Coritiba na semifinal da Copa do Brasil, mas perdeu o título para o Grêmio no Morumbi. No Paulistão, cinco dias depois de eliminar o Furacão, novo título diante do Botafogo-SP.

Corinthians x Athletico (2009): show de Ronaldo Fenômeno

O último encontra entre Athletico e Corinthians na Copa do Brasil foi nas oitavas de final de 2009. Na ida, na Arena da Baixada, o Furacão de Geninho abriu três gols de vantagem, com Wallyson, Rafael Moura e Chico, mas Cristian e Dentinho, depois dos 40 minutos da segunda etapa, marcaram e deixaram o Corinthians vivo.

No Pacaembu, após o placar zerado no primeiro tempo, Ronaldo Fenômeno foi o nome do jogo. O camisa 9 abriu o placar aos 10 minutos em chute cruzado de fora da área e, aos 23, sofreu pênalti e marcou, com direito a paradinha.

Na sequência, o Coringão eliminou Fluminense e Vasco da Gama nas quartas e semifinal, respectivamente. Na final, foi campeão contra o Internacional, sob o comando de Mano Menezes.

Pelo Paulistão, entre os jogos contra o Athletico, o Corinthians também teve tempo de conquistar o título, em outro show de Ronaldo diante do Santos.