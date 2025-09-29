Um dia depois da vitória do Bahia sobre o Palmeiras, pela 25ª rodada do Brasileirão, o debate acerca das condições do gramado da Casa de Apostas Arena Fonte Nova ainda gera polêmicas nos bastidores. Em súmula, o árbitro Anderson Daronco registrou que o campo "não apresentava boas condições para a prática do futebol".

Confira abaixo o texto na íntegra do que foi relatado por Daronco na súmula:

— Informo que o gramado do estádio Arena Fonte Nova não apresentava boas condições para a prática do futebol, estando em estado regular. Relato também que o gramado apresentou praticamente em sua totalidade muita tinta na cor verde para cobrir suas imperfeições.

Anderson Daronco em ação na Fonte Nova (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Foi possível ver, antes mesmo da bola rolar, que o gramado estava mais acinzentado do que o normal. O uniforme branco dos atletas do Palmeiras, por exemplo, mancharam rapidamente.

Em nota, a Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do gramado da Arena Fonte Nova, confirmou a alteração da coloração, mas negou o impacto na qualidade da grama.

— A intervenção mais recente de manutenção realizada no gramado da Arena Fonte Nova resultou em um impacto temporário em sua coloração estética. Ressaltamos que todos os principais indicadores técnicos do gramado permanecem em total conformidade com os padrões estabelecidos, sendo realizadas medições diárias para assegurar a manutenção desses parâmetros.

— ​Especificamente, os parâmetros de tração, compactação, resistência e nível de umidade estão dentro das especificações ideais, assegurando a integridade estrutural e funcional da superfície para uso. A recuperação completa da tonalidade visual esperada ocorrerá em breve.

Em contato com o Lance!, a Arena Fonte Nova também se posicionou sobre o caso.

— Foi realizada uma intervenção de manutenção no gramado. Embora essa atividade tenha impactado temporariamente a coloração estética da cobertura vegetal, os principais indicadores técnicos de tração, compactação, resistência e umidade permanecem dentro dos padrões de conformidade estabelecidos.

Jogadores de Bahia e Palmeiras disputam bola no gramado da Arena Fonte Nova (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Gramado da Fonte Nova virou alvo de reclamação

A condição do campo repercutiu bastante depois do apito final, principalmente na entrevista do técnico Abel Ferreira, que citou o gramado ruim como principal responsável pelos problemas físicos de Piquerez e Lucas Evangelista, que tiveram que ser substituídos ainda no decorrer do jogo.

— É difícil. Não estamos preparados para esse tipo de situação, nem para jogar em um campo assim. Estamos falando de futebol de alto nível, profissional. Isso deveria ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Conseguem ver que o gramado é pintado. Não consigo entender — criticou o treinador palmeirense.

Do outro lado, Rogério Ceni confirmou que o gramado não estava na situação ideal, mas discordou de Abel Ferreira a respeito da lesões e afirmou que o Bahia foi o mais prejudicado.

— Acho que a cor estava muito feia. Para o Palmeiras, é melhor gramado ruim porque só fazem ligação direta, quase. A característica de jogo deles é Weverton-Flaco-Vitor Roque. A gente prejudica mais porque joga desde trás do chão. Também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas acho que atrapalhou mais para nós. Sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético reclamar de lesão em gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui, vamos valorizar nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal? Concordo. Mas lesão muscular na conta do gramado é demais — apontou Ceni.

A Arena Fonte Nova só volta a receber jogos a partir do próximo domingo, quando o Bahia enfrenta o Flamengo, às 18h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão.